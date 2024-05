Ventec Maroc Distribution a organisé, jeudi 16 mai 2024, à l’hôtel Marriott la 24e édition de la Journée Installateurs et Revendeurs Carrier, avec la participation de pas moins de 400 clients de Carrier, venus des quatre coins du Maroc : Tanger, Oujda, Marrakech, Fès et Agadir.

L’hôte de cet événement, Saïd Elhaimer, Directeur Général-Adjoint chargé de la division distribution, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous ses invités et remercié, dans cette lancée, «toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement d’autres villes pour être avec nous lors de cette journée mémorable».

La journée installateurs et revendeurs carrier se veut comme un rendez-vous annuel qui permet de réunir les clients de Ventec Maroc Distribution avec ses partenaires internationaux d’Europe, d’Afrique et d’Asie. C’est aussi une belle occasion pour présenter les dernières nouveautés en termes de solutions et produits dans le domaine du génie climatique et traitement d’air.

Lire aussi. AWE 2024: LG présente ses dernières solutions domestiques

A ce titre, la journée a été un moment propice pour présenter plusieurs nouveautés, dont le climatiseur Easy Aepro qui a volé la vedette à toute la gamme.

Il s’agit d’un concentré de technologie et d’une source de confort optimal grâce à quatre avantages qu’il aligne brillamment, à savoir son efficacité énergétique exceptionnelle de classé A+++ avec un rendement énergétique très élevé et garantissant ainsi une consommation très réduite, une qualité d’air supérieure, car doté de plusieurs étages de filtration, y compris des lampes UV en version standard, assurant une purification de l’air de haute qualité, son faible niveau sonore avec un fonctionnement silencieux qui garantit un environnement calme et confortable et, enfin, son engagement écologique en utilisant le gaz R32, un gaz propre qui contribue à la préservation de l’environnement.

En somme, la 24e journée installateurs et revendeurs a été un « moment de rencontres et d’échanges professionnels et un espace de consécration de la vedette du jour : le climatiseur EASY AEPRO de Carrier avec ses atouts d’efficacité énergétique, de qualité d’air, de silence et de respect de l’environnement », conclut le communiqué.