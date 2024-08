L’OMS va réunir son comité d’urgence sur le mpox le 14 août, pour évaluer s’il faut décréter le plus haut degré d’alerte face à l’épidémie en cours dans plusieurs pays africains, a-t-elle annoncé samedi.

« La première réunion du comité d’urgence convoquée par le directeur général de l’OMS (…) concernant la recrudescence du mpox 2024 a été fixée au mercredi 14 août (…) à partir de 12H00 » (10H00 GMT), a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans une note envoyée aux journalistes.

Cette réunion en ligne se tiendra comme d’habitude à huis clos.

« Le comité me donnera son avis sur la question de savoir si l’épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale et, si oui, il me conseillera sur les recommandations temporaires à prendre », a indiqué le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.

Il avait annoncé mercredi qu’il convoquerait le comité d’urgence « dès que possible ».

L’urgence de santé publique de portée internationale est la plus haute alerte que l’OMS peut déclencher. C’est le chef de l’OMS qui peut la lancer, sur les conseils du comité.

Anciennement connue sous le nom de variole du singe, le mpox est une maladie virale qui se propage de l’animal à l’homme mais qui se transmet aussi par contact physique étroit avec une personne infectée par le virus.

I am convening the Emergency Committee regarding the upsurge of #mpox on Wednesday 14 August 2024.

The Committee will provide me with its views on whether the outbreak constitutes a public health emergency of international concern — and if so, it will advise me on the temporary…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 10, 2024