Les vagues de chaleur enregistrées cet été au Maroc, avec des températures allant jusqu’à entre 46 °C, ont causé le décès de plusieurs personnes à Beni Mellal. Comment peut-on se protéger contre les effets néfastes des fortes températures ?

Le Maroc connaît ces derniers jours une vague de chaleur avec des records de températures allant jusqu’à 45 degrés dans certaines régions. Contacté par H24info, Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, nous informe qu’«il ne s’agit pas d’un incident anormal et hors du commun. Depuis des années, les fortes chaleurs peuvent causer des décès et des problèmes de santé, surtout chez les personnes âgées, les bébés et les personnes atteintes de maladies chroniques, étant donné la fragilité de leur organisme. Le Maroc ne peut pas faire l’exception».

Lire aussi: Vagues de chaleur à répétition au Maroc: les explications de la DGM

Dr Hamdi a indiqué que les vagues de chaleur successives épuisent le corps. Car, au moment de la chaleur, le corps humain transpire et perd beaucoup de sueur. Par conséquent, la sécrétion excessive de la sueur implique des dysfonctionnements multiples, à commencer par la déshydratation, la perte d’eau et des sels minéraux, ce qui rend le corps incapable de réguler sa température. Cela peut conduire à l’hyperthermie, aux défaillances d’organes, aux insuffisances rénales et cardiaques et plusieurs autres déstabilisations de l’organisme.

Alors, que faire face à cette canicule ? Dr Tayeb Hamdi nous a indiqué qu’il faut éviter les sorties et les déplacements inutiles, surtout dans les villes qui connaissent des degrés de chaleur très élevés. Le docteur insiste sur la nécessité de booster l’hydratation en buvant les quantités d’eau adéquates en vaporisant le corps avec de l’eau fraîche ou en appliquant des serviettes imbibées d’eau.

Le professeur a également recommandé, le refroidissement et l’aération des espaces de vie pendant la nuit. Il a surtout appelé à surveiller les personnes à risques comme les gens âgés, les femmes enceintes, les bébés et les malades chroniques tout en leur proposant des solutions d’hydratation et en leur apportant la fraîcheur nécessaire à l’aide d’un climatiseur ou un ventilateur.