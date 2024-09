Quelles ont été les destinations privilégiées par les Marocains cet été? Le cabinet d’étude statistique Sunergia s’est penché sur la question. Eléments de réponse.

Selon les résultats de l’étude, la ville préférée des Marocains pour leurs vacances est Tanger. Ils sont 38% à avoir choisi la ville du détroit et ses environs, contre 33% qui ont opté pour Marrakech et 26% pour Agadir .

Dans la suite du classement, on retrouve les villes de Tétouan (22%), Casablanca (12%) et Rabat (10%). D’autres part, les villes d’Al Hoceima, Chefchaouen, Ifrane et Essaouira cumulent respectivement à leur tour 9%, 8%, 7%, et 6%.

La fin du classement se compose de Saidia (5%), Dakhla (3%), Oujda (2%), et enfin 4% pour chacune des villes d’El Jadida, Fès et Nador.

A l’étranger, 29% des Marocains sont attirés par l’Espagne (29%), contre 27% pour la France, 17% pour l’Italie et 9% pour l’Allemagne. La Turquie, qui est devenue une destination très prisée ces derniers temps, cumule seulement 15% des choix.