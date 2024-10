USA: L’ancien PDG d’Abercrombie & Fitch arrêté et inculpé pour trafic sexuel

L’ex-PDG de la marque de prêt à porter américaine Abercrombie & Fitch Mike Jeffries, son compagnon et un autre suspect ont été arrêtés et inculpés pour trafic aux fins d’exploitation sexuelle et proxénétisme, a annoncé le procureur fédéral Breon Peace mardi lors d’une conférence de presse à New York.

L’enquête porte sur le recrutement, entre 2008 et 2015, d’aspirants mannequins pour la marque qui étaient contraints de participer à des fêtes où ils devaient prendre des drogues, de l’alcool et du viagra pour se livrer à des actes sexuels, a expliqué le procureur du district est de New York. Mike Jeffries « a utilisé son pouvoir, sa richesse et son influence pour exploiter des hommes pour son plaisir et celui de son compagnon Matthew Smith« , a déclaré le chef de ce parquet fédéral.

Le procureur a décrit un système classique de « promotion canapé », dans lequel l’intermédiaire du couple, James Jacobson, « recrutait » et « testait » des jeunes hommes dans le monde entier avant de les livrer à Mike Jeffries et Mike Smith.

“He is a deviant. He’s a PREDATOR.” ⚠️80 year-old Mike Jeffries Abercrombie & Fitch CEO was just arrested for sex trafficking men. ⚠️ Jeffries was brought on board by the close friend of Jeffrey Epstein. “Men were exploited and abused. » pic.twitter.com/Dw61L6eWyD — HustleBitch (@HustleBitch_) October 22, 2024

Toujours selon le procureur, les victimes étaient conduites dans les résidences du couple dans la région de New York, ou dans des hôtels en Angleterre, France, Italie ou Maroc pour y avoir des relations sexuelles avec le couple.

« Selon l’acte d’accusation, à plusieurs reprises, quand les hommes n’étaient pas consentants ou n’étaient pas en état de le faire, Mike Jeffries et Matthew Smith ont violé leur intégrité corporelle en les soumettant ou en continuant à les soumettre à des contacts sexuels intrusifs et violents » a déclaré le procureur.

L’affaire avait été déclenchée par une enquête de la BBC en 2023, dans laquelle plusieurs hommes révélaient avoir signé des contrats de confidentialité à propos de fêtes sexuelles organisées par Mike Jeffries.

Mike Jeffries avait été débarqué fin 2014 d’Abercrombie, avec un parachute doré de 25 millions de dollars, après avoir déclaré que les vêtements de son groupe n’étaient pas pour les « gros ». Dans les mois suivants, l’entreprise avait renoncé à l’une de ses marques de fabrique, des mannequins aux torses sculpturaux et des vendeuses aux tailles de guêpe vêtues très court pour appâter le client dans ses magasins.

« Les arrestations d’aujourd’hui ont une importance monumentale pour les aspirants mannequins masculins qui ont été victimes de ces individus« , a réagi auprès de l’AFP l’une des avocates représentant certains plaignants au civil, Brittany Henderson. « Leur combat pour la justice ne s’arrête pas là. Nous tiendrons Abercrombie & Fitch responsable d’avoir facilité ces terribles actes et nous assurer que cela ne se reproduira plus« , a-t-elle ajouté.