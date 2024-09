Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la championne marocaine Malak El Allami, qui a remporté le titre en double du Grand Chelem US Open de tennis (Juniors).

Dans ce message, le Roi a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses à Malak El Allami pour ce brillant exploit international, qui constitue une marque d’estime et de considération à l’égard de la femme marocaine, qui occupe désormais une place distinguée dans les différentes disciplines sportives sur les plans continental et international.

Réitérant ses félicitations pour cette performance sportive honorable pour la championne marocaine et le tennis national et qui vient couronner les efforts et la détermination de Malak El Allami de gravir les marches des podiums, le Souverain a souhaité davantage de succès à la championne durant son parcours sportif, qui promet de nouveaux sacres internationaux.