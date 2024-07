Ce mardi 30 juillet, le Maroc célèbre 25 ans de règne du roi Mohammed VI. Ce sont également et surtout autant d’années de victoires en matière de politique extérieure qui ont positionné le Royaume comme un acteur incontournable sur la scène internationale.

UA: retour à la maison

L’un des faits marquants du règne de Mohammed VI a été le retour du Maroc à l’Union africaine (UA), dont il avait quitté l’ancêtre, l’Organisation de l’unité africaine (OUA), en 1984, soit après plus de trois décennies. Et avec ce retour, une promesse: «Il est beau, le jour où l’on rentre chez soi, après une trop longue absence! Il est beau, le jour où l’on porte son cœur vers le foyer aimé! L’Afrique est mon continent, et ma maison», avait dit le Souverain lors de son discours à Addis-Abeba.

Il est à noter qu’avant ce retour à l’UA, les relations du Maroc avec les autres pays africains connaissaient déjà une bonne dynamique. Les chiffres sont parlants: de 2000 à 2017, Rabat avait conclu 949 accords de coopération dans différents domaines (économie, industrie, culture, éducation, enseignement supérieur, sécurité, lutte antiterroriste, etc.) sur le continent, contre 515 entre 1956 et 1999. Et le Roi lui-même était au-devant de cette stratégie africaine, en effectuant 46 visites dans 25 pays africains pendant ces 17 ans.

Après la réintégration de l’UA, la coopération Sud-Sud, axe prioritaire de la politique étrangère du Maroc, est passée à une autre dimension. On en veut pour preuve les importants investissements du Royaume sur le continent, mais également les divers mégaprojets nés de cette coopération et qui sont appelés à changer la face de l’Afrique: ZLECAF, projet de Gazoduc Nigéria-Maroc, Initiative royale atlantique pour le Sahel…

La voix du milieu

Hors de notre continent, le Maroc, sous le roi Mohammed VI, a renforcé ses relations avec de nombreux pays, parmi lesquels des grandes puissances comme les Etats-Unis, la Chine, l’Espagne, l’Allemagne, la France, les pays du Golfe, la Russie, l’Inde ou encore le Brésil. Cette position est davantage renforcée par la situation géographique du Maroc, à la croisée des chemins entre l’Afrique subsaharienne, le monde arabe et l’Europe. Ce qui fait du Royaume la porte d’entrée vers l’Afrique et un partenaire incontournable pour de nombreux pays dans leurs relations avec le continent.

Les 25 ans de règne du roi Mohammed ont notamment vu, en décembre 2020, le Maroc rétablir ses relations avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham. Cette étape marquante a été suivie par un développement fulgurant de la coopération entre les deux parties à plusieurs niveaux: armement, sécurité, tourisme, etc. Dernier fait en date: Rabat a signé un deal de pas moins de 1 milliard de dollars pour s’offrir des satellites espions d’Israel Aerospace Industries (IAI).

Pragmatique et objectif, le Maroc n’a pas non plus reculé dans son soutien à la cause palestinienne. Dans son discours prononcé hier lundi 29 juillet, à l’occasion de la Fête du Trône, le roi Mohammed VI a réaffirmé avec force ce soutien, plaidant pour une paix juste et durable et promettant de soutenir les efforts humanitaires essentiels pour soulager la souffrance des Palestiniens. Pour rappel, le Maroc a été le premier pays à avoir acheminé une aide humanitaire directe par voie terrestre au profit des populations de Gaza et d’Al-Qods.

Président du Comité al-Qods, le Souverain a également insisté sur la nécessité de mettre fin aux hostilités à Gaza, plaidant pour la relance du processus de paix entre les parties palestinienne et israélienne en excluant les extrémistes, «d’où qu’ils viennent». Et de réitérer son appel à la mise en œuvre de la solution à deux États, avec Gaza faisant partie intégrante d’un Etat palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale.

Sahara marocain

Le quart de siècle de règne du roi Mohammed VI a par ailleurs, et surtout, été celui des grandes victoires diplomatiques, notamment sur le dossier du Sahara. Déjà, grâce au leadership du roi Mohammed VI, le Maroc compte de plus en plus de pays qui soutiennent sa souveraineté sur son Sahara. Des positions qui se sont traduites par l’ouverture de près d’une trentaine de consulats généraux à Dakhla et Laâyoune, dans les provinces du Sud.

Outre les nombreux pays africains frères qui soutiennent l’intégrité territoriale du Maroc sur son Sahara, Rabat a engrangé des soutiens hors du continent et pas des moindres. A commencer par les Etats-Unis qui ont reconnu en 2020, sous Donald Trump, la marocanité du Sahara. En juillet 2023, c’était au tour d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Quant au voisin espagnol, il soutient depuis avril 2022, au terme d’une visite officielle du Premier ministre Pedro Sanchez à Rabat, le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara, tout comme l’Allemagne depuis août de la même année.

Mais il était un pays, grand partenaire du Maroc, dont on attendait encore qu’il clarifie sa position sur le dossier du Sahara. C’est désormais chose faite: dans un message adressé au roi Mohammed VI à l’occasion du 25e anniversaire de la fête du trône, le président français Emmanuel Macron a annoncé officiellement au Souverain qu’il « considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine« , a indiqué ce mardi le Cabinet royal dans un communiqué.

Soulignant «l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume», le locataire de l’Élysée a déclaré le soutien de son pays «au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant», ajoutant que ce plan «constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies».

C’est une nouvelle claque pour Alger, qui a récemment exprimé sa colère après avoir été informé par Paris de cette décision qualifiée d’«inattendue, inopportune et contre-productive». Avec cette nouvelle victoire, le voisin de l’est n’est pas au bout de ses surprises.