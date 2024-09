Le festival L’Boulevard, rendez-vous incontournable des musiques urbaines au Maroc, revient pour sa 22e édition du 12 au 15 septembre 2024. Mohamed Merhari, alias Momo, directeur du festival, a dévoilé la programmation de cette édition qui s’annonce aussi riche qu’éclectique.

Cette année, L’Boulevard poursuit la tradition qui a fait son succès: une programmation variée avec un style musical différent chaque jour. Comme l’a expliqué Momo lors de la conférence, “pour l’édition de cette année on est reparti sur le même format, c’est-à-dire un style musical par jour”.

De grands noms sont attendus sur scène, à l’image de Mehdi Nassouli, Fehd Benchemsi, Small X ou encore Dada. « En plus, la programmation promet plusieurs variétés de musique, l’on retrouve la musique de la région du Souss, la musique Touareg. Ce qui est certain, c’est que tout le monde va trouver sa place! », a affirmé Momo lors de la conférence de presse.

Parmi les points forts du festival, le Tremplin L’Boulevard, une compétition destinée à révéler les nouveaux talents, veut cette année battre tous les records. « Nous avons reçu pas moins de 550 candidatures, dont 433 rien que pour le rap, ce qui est énorme« , a précisé Momo. Au total, 16 groupes ont été sélectionnés pour participer aux phases finales: 8 groupes de Hip Hop, 4 de fusion et 4 de métal, venus de neuf villes marocaines, notamment Merzouga, Salé, Agadir et Settat.

L’édition 2024 ne se limite pas à la musique. Elle propose également des activités variées pour tous les âges. Le souk associatif, qui réunit cette année une quarantaine de stands, mettra en avant des associations engagées telles que l’ALCS, Tamaynut ou Afrikayna. Ces structures œuvrent pour l’échange interculturel et le co-développement en Afrique. Les enfants ne seront pas en reste, avec des spectacles de cirque offerts par Colokolo, une compagnie emblématique du cirque contemporain au Maroc.

Le festival tient aussi à honorer la mémoire de Mehdi Laurent Alexandre Farhat, surnommé “Mehdi Metallica”, figure emblématique de la scène rock et métal au Maroc. Présent à tous les concerts depuis les années 1990, Mehdi a marqué la communauté musicale par sa passion et son soutien indéfectible aux groupes locaux. Sa légendaire Fiat Uno blanche, ornée du nom de son groupe préféré, et ses tatouages emblématiques sont autant de symboles d’une génération qui s’est forgée dans les salles de concert de Casablanca.

L’ouverture de cette 22e édition de L’Boulevard se fera comme d’habitude au R.U.C. (Racing Universitaire Casablancais), avec une programmation qui allie rap, rock, métal et fusion. Parmi les artistes attendus, on retrouve DJ Sim-H, Nab Fake, Nayra, Aïta Mon Amour, Guiss Guiss Bou Bess, ainsi que des groupes internationaux comme Suicidal Tendencies et Orion. D’autres performances de renommée incluent Manudigital feat Dapatch et Tarwa N-Tiniri, promettant des soirées vibrantes et inoubliables.

En parallèle, les artistes sélectionnés pour le Tremplin auront l’opportunité de participer à des masterclass sur l’écriture, l’expression corporelle, les droits d’auteur, et le droit des contrats. Ces formations, menées par des experts, visent à offrir aux jeunes talents les outils nécessaires pour poursuivre leur carrière musicale, tant sur le plan artistique que juridique.