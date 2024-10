Samedi, une pétition a été lancée pour demander d’accorder la nationalité marocaine à tous les enfants et petits-enfants des Juifs d’origine marocaine vivant en Israël. Une initiative loin de faire l’unanimité.

Le ministère chargé des relations avec le Parlement a indiqué avoir reçu une pétition législative demandant l’octroi de la nationalité marocaine à «tous les enfants et petits-enfants des Juifs marocains». La pétition est actuellement en cours de collecte de signatures sur le «portail national de participation citoyenne».

Adressée au président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, ainsi qu’à la présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger, Nadia Bouaida, elle réclame d’«accorder aux enfants et petits-enfants des Juifs marocains leurs droits constitutionnels, politiques, religieux, culturels, économiques et sociaux, tout en facilitant leur intégration dans la société».

Initié par El Houssain Ben Messaoud, la pétition, dont H24Info détient une copie, propose d’accorder la nationalité marocaine à ces «sujets du Commandeur des Croyants». Ben Messaoud soutient que les «Juifs marocains vivant à l’étranger ont souffert de la perte de leur droit à la citoyenneté marocaine par filiation, contrairement à ceux résidant dans le royaume, et ce, pour des raisons indépendantes de leur volonté», notamment «l’éloignement du Maroc et les difficultés liées aux voyages ou aux situations politiques, sécuritaires, économiques ou sociales dans leurs pays de résidence».

«Des biens à récupérer»

Dans ce cadre, il demande d’offrir (article 2), notamment en vertu des articles 14, 70 et 71 de la Constitution, ainsi que des articles 70 et 71 du Dahir chérifien n° 1.58.250, relatif au Code de la nationalité marocaine, «la nationalité à tous les Juifs marocains qui y ont renoncé».

La proposition remet en cause ce que l’État marocain fait pour la communauté juive en introduisant un article (13) qui «stipule» que «l’État travaille à protéger la communauté juive marocaine et ses intérêts contre toute forme de discrimination, de ciblage ou d’agression en raison de sa religion ou de son identité en Occident, et collabore avec les pays concernés pour assurer leur protection en dehors de l’Occident».

Elle va plus loin dans l’article 14, en proposant: «l’État travaille avec les autres acteurs pour récupérer les droits économiques, politiques, culturels, et autres de la communauté juive marocaine qui a été lésée, ainsi que ses intérêts, lors de son départ collectif».

Forte opposition des anti-normalisation

Cela intervient alors que l’Observatoire marocain contre la normalisation, une organisation non gouvernementale marocaine opposée à la normalisation des relations avec Israël, a averti des risques liés à l’adoption de cette proposition, qu’elle considère comme un «danger pour la stabilité du Maroc», soulignant que cela «pourrait conduire à l’octroi de la nationalité à des colons et soldats impliqués dans des crimes de génocide contre le peuple palestinien».

Le secrétaire général de l’Observatoire marocain contre la normalisation, Aziz Hannaoui, a estimé que «cette pétition a été présentée dans le sillage de la bataille du Déluge d’Al Aqsa (Guerre de Gaza, NDLR)» et vise à «pousser les Juifs marocains vers le sionisme».

«C’est une proposition hors de l’histoire, hors de contexte et hors du consensus national, visant à accorder la nationalité aux colons sionistes d’origine marocaine», a-t-il assuré dans une déclaration à H24info. Hannaoui met en doute la capacité de cette pétition à aboutir, étant donné qu’elle est en contradiction avec l’article 19 du Code de la nationalité marocaine.

«Opération de propagande»

Cet article précise que «le service militaire dans une armée étrangère entraîne la perte de la nationalité marocaine». «Comment va-t-on offrir cette nationalité à des soldats ou des réservistes ? De plus, dans ce contexte de génocide contre nos frères palestiniens ?», s’est-il insurgé.

Ce militant antisioniste considère qu’il s’agit d’«une tentative émanant d’un inconnu visant à impliquer l’État marocain dans une prise de position en faveur de l’occupation sioniste pendant une période très sensible».

L’acteur associatif pro-palestinien a vivement critiqué l’initiateur de la pétition, s’interrogeant: «Pourquoi ne s’affiche-t-il pas à visage découvert, alors que nous, les Marocains, disons que celui qui danse ne cache pas son visage ?».

«Fluctus in simpulo»

Selon lui, si l’on se réfère à la procédure de pétition, celle-ci ne peut pas être individuelle. «C’est pourquoi nous, à l’Observatoire contre la normalisation, considérons qu’il s’agit d’une opération de propagande», a-t-il déclaré. Hannaoui ne croit pas que cette pétition, qui n’a recueilli que 16 signatures en ligne jusqu’à présent, aboutira.

«Ce n’est qu’une tempête dans un verre d’eau. Je ne crois pas que cette pétition sera acceptée, car elle contient des propositions insolentes dont l’expression ou la thématique vise à rendre le Maroc similaire à Israël», a-t-il conclu.

Cela étant, cette pétition, qui n’a recueilli que 16 signatures et qui a besoin de 19 984 autres signatures dans un délai de moins de 15 jours, doit atteindre 20 000 signatures de citoyens pour être soumise à la Chambre des représentants, conformément à la loi marocaine.