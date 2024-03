Lors d’une présentation d’un méga projet portuaire devant le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président de l’Etat des Emirats arabes unis, les promoteurs de ce gigantesque chantier ont exposé la carte du Maroc tronquée de son Sahara.

À quelques heures seulement de l’annonce des ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), hier dimanche à Riyad, réaffirmant les positions et les décisions constantes du Conseil suprême du CCG soutenant la marocanité du Sahara, voilà qu’un incident vienne perturber cette annonce fort symbolique.

Sur un écran géant, le président émirati et grand ami du Maroc, a assisté à la présentation du pharaonique projet d’expansion du port Khalifa. Un détail de taille a pourtant interpellé, non seulement les Marocains, mais aussi les séparatistes.

La mappemonde au ton azuré que contemplait l’émir émirati présente le Royaume du Maroc amputée de ses provinces du sud. Pour les Marocains, l’affiche est une grotesque erreur d’autant plus qu’il s’agit d’un exposé devant la plus haute autorité de ce pays qui noue des liens d’amitié et de fraternité indéfectibles avec le Maroc.

À ce propos, certains ont estimé que le moment est venu pour les Emirats de suivre l’exemple de l’Arabie Saoudite et de bannir les cartes tronquées du royaume ainsi que l’appellation « Sahara Occidental » des documents officiels de cet Etat du Golfe pour éviter ces entorses aux règles diplomatiques établies entre les deux pays et font le lit des thèses séparatistes.

Mais c’est du côté des séparatistes que cet égarement a été « dignement » célébré. Ceux-ci ont la gâchette facile quand il s’agit de « coincer » les amis du Maroc ayant une longue tradition de soutien sans faille à son intégrité territoriale.

De même, certains comptes algériens ont surfé sur cette bourde pour « tourner en ridicule » le Maroc et porter aux nues les Emirats, alors que ce pays a reçu, à maintes reprises, une volée de bois vert, de la part des agitateurs algériens à cause de son soutien inconditionnel au Maroc.

Pis enore! Des comptes ont, vite, viré leur cuti pour qualifier ce pays du Golfe de « héros », alors qu’il a toujours était inscrit sur la liste des damnés par l’Algérie à cause de son rapprochement avec le Maroc et ses positions, on ne peut plus claires, autour du Sahara.