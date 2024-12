Un vol de la compagnie aérienne EasyJet reliant le Maroc à Glasgow a été dérouté mardi dernier suite au comportement perturbateur d’un passager en état d’ivresse.

Un avion du britannique EasyJet, au départ d’Agadir et à destination de Glasgow en Ecosse, a été dérouté mardi 10 décembre, à Faro au Portugal. Cet appareil, qui avait décollé à 20h27 de l’aéroport d’Agadir-Al Massira, a été contraint d’atterrir pour débarquer un passager jugé «ivre» et «agressif».

Au Portugal, les autorités ont réussi de débarquer rapidement le passager perturbateur et de rétablir la sécurité à bord.

Suite à cet incident, un porte-parole de la compagnie EasyJet a confirmé le déroulement des faits, indiquant que «le vol EZY3176 qui a relié Agadir à Glasgow le 10 décembre a été dévié vers Faro, où il a été pris en charge par la police en raison du comportement perturbateur d’un passager à bord. Une fois l’individu débarqué, l’avion a poursuivi sa route vers Glasgow.»

Ce responsable a également précisé que le personnel de l’équipage d’EasyJet est formé pour évaluer et gérer rapidement toute situation afin de garantir la sécurité des autres passagers. «Certes, ce genre d’incidents arrive très rarement, mais nous les prenons très au sérieux et nous n’avons aucune tolérance pour les comportements perturbateurs à bord. La sécurité et le bien-être des passagers et de l’équipage restent notre priorité absolue.»