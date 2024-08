La comédie « Un p’tit truc en plus » a dépassé le cap des 10 millions d’entrées, trois mois et demi après sa sortie, devenant ainsi le plus gros succès du cinéma français des dix dernières années, ont annoncé samedi son distributeur et son réalisateur.

« Que les 10.000.000 tombent le jour de mon anniversaire, c’est si fou », s’est réjoui l’humoriste Artus, 37 ans samedi, réalisateur de ce succès surprise de l’année.

Le premier film d’Artus, en salles depuis le 1er mai, avait déjà réalisé, après seulement un mois d’exploitation, l’exploit de devenir le plus gros succès tricolore en salles depuis la crise sanitaire du Covid-19.

Devançant cette année « Vice-Versa 2″ et « Dune : deuxième partie », il est désormais le 30e plus gros succès du box-office en France de tous les temps et le 12e plus gros succès du cinéma français, selon son distributeur.

Pour Artus, Victor-Artus Solaro de son vrai nom, le rêve serait d’atteindre les 11,5 millions du « Corniaud » (1965), avec Bourvil et Louis de Funès.

Avec ses dix millions d’entrées, l’humoriste a déjà réalisé une performance assez rare, surtout ces dernières années.

Sur la dernière décennie, les films ayant passé ce cap en France se comptent sur les doigts de la main et sont essentiellement américains.

Il s’agit d' »Avatar la voie de l’eau » (2022), du « Roi Lion » (2019), de « Star Wars : épisode 7, le réveil de la force » (2015) et de la comédie française « Qu’est-ce qu’on fait au bon Dieu ? » (2014).

Ce succès a des allures de revanche pour Artus, qui a peiné à trouver un producteur pour financer ce premier film qui revendique de rire avec les personnes en situation de handicap et non à leurs dépens.

Père et fils à l’écran, Clovis Cornillac et Artus y incarnent deux petits malfrats qui se cachent au milieu d’une colonie de vacances pour jeunes porteurs d’un handicap mental, afin d’échapper à la police.

Une dizaine de comédiens amateurs en situation de handicap y donnent la réplique au casting de professionnels.

Les associations du secteur du handicap ont salué ce film, estimant qu’il offrait une vision plutôt réaliste et humaine du handicap mental, une petite « pierre » bienvenue pour essayer « d’améliorer la situation » des personnes concernées.

La comédie a été vendue dans une quinzaine de pays et a eu les honneurs en mai du Festival de Cannes, avec une montée des marches de l’équipe du film.

Déjà sorti en Belgique et aux Pays-Bas, il est notamment attendu sur les écrans allemands en septembre.