Marrakech, une ville « magnifique » qui regorge de galeries d’art, de musées et de sites culturels, incarne, par son climat ensoleillé et sa proximité avec le Royaume-Uni, une destination idéale pour s’évader en automne, écrit le quotidien britannique « The Express » dans son édition dominicale.

La ville, désignée « meilleure escapade d’automne à petit prix » par l’hebdomadaire « Time Out », a beaucoup à offrir, affirme le journal, soulignant que la richesse des sites culturels de Marrakech ainsi que sa météo, font de la ville marocaine une « excellente destination ». Tout en mettant en avant l’abondance et le bon rapport qualité-prix des vols directs depuis Londres, la publication se fait l’écho de la beauté des hébergements disponibles sur place et notamment des riads traditionnels, ainsi que des hôtes « encore plus chaleureux qu’hospitaliers ».

La diversité de sons, de spectacles et de mets qui caractérisent la place Jemaa El Fna, le charme de la mosquée Koutoubia et la couleur singulière des murs de la médina sont cités parmi les principaux attraits de la ville ocre par le quotidien, qui promet aux amateurs d’art « une liste interminable » de choses à découvrir. La Maison de la photographie, un musée qui retrace l’histoire du Maroc à travers des archives visuelles exceptionnellement bien conservées figure ainsi parmi les « bijoux » qui ne doivent pas être manqués, soutient la même source.

« Une autre activité essentielle au Maroc, et plus particulièrement à Marrakech, consiste à se perdre dans les motifs géométriques complexes propres à l’architecture de la région. Appelés +zellige+, on peut voir des murs et des pièces entières de ce type de carrelage à la Medersa Ben Youssef », indique le journal qui ne tarit pas d’éloge sur les espaces verts de la ville.

Le Jardin Majorelle d’Yves Saint-Laurent est très prisé des touristes pour ses murs d’un bleu saisissant et sa sélection de plantes, tandis que le Jardin Secret, offre une expérience plus intime, par opposition aux vastes Jardins de la Ménara qui sont très fréquentés.

« The Express » recommande enfin de flâner dans les allées des souks, admirer les bijoux artisanaux, les étoffes tissées à la main et les épices qui mettent l’eau à la bouche, avant d’acheter quelques souvenirs de la ville ocre.