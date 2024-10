Un centre d’appels basé à Casablanca a été condamné à une amende de 50.000 € pour démarchage téléphonique illégal en France.

À la suite d’une enquête, les services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône, en France, ont infligé une amende de 50.000 € au gérant du call center «Ben-Mensah Call», localisé à Casablanca.

Selon le journal français Le Progrès, le call center a été condamné pour des pratiques de démarchage téléphonique interdites dans le secteur de la rénovation énergétique, selon les dispositions de l’article L.223-1 du code de la consommation français.

Le modus operandi: le conseiller appelle un particulier et prétend appartenir à un «bureau d’études RGE» mandaté par le gouvernement pour examiner les factures et proposer une aide à l’installation de panneaux solaires. Le label RGE («Reconnu Garant de l’Environnement») est accordé par le gouvernement français à des professionnels du secteur du bâtiment et des énergies renouvelables engagés dans une démarche de qualité.

Mais l’entreprise basée à Casablanca souhaitait en réalité collecter des informations personnelles concernant les particuliers. « Les conseillers (…) nous font parler longtemps pour récupérer des informations sur notre adresse et notre domicile, mais si nous leur demandons leur numéro de SIRET pour vérifier l’existence de leur bureau, là, ils s’énervent et raccrochent», a confié un témoin au Progrès, qui précise que les habitants du Rhône sont les plus concernés par ce démarchage téléphonique.