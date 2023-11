Le Real de Madrid jouait hier mercredi contre le Sporting Braga en match retour de la phase de groupes de la Ligue des champions. Titularisé par Ancelotti, Brahim Diaz a ouvert le score pour les blancs marquant ainsi son premier but de LDC avec ce club.

Hier soir s’achevait la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions avec des affiches aussi intéressantes les unes que les autres. Parmi elles, Real Madrid-Braga, qui a connu une large victoire du club royal (3-0).

Cette fois-ci, Carlo Ancelotti, entraîneur des Madridistas, a fait confiance à son joueur Brahim Diaz en le titularisation dans son onze. Ce dernier demandait d’ailleurs plus de temps de jeu à son coach. Chose promise, chose due! Diaz a réalisé un très bon match et s’est même offert un magnifique but sur une passe de Rodrygo après 27 minutes de jeu.

Avec ce score, le Real a trouvé place en tête du groupe C avec 12 points, soit 4 victoires sur 4. Les merengues sont donc d’ores et déjà qualifiés au huitièmes de la fameuse Ligue des champions. Dans ce sens, Diaz s’est exprimé sur son but mais également sur la qualification de son club.

“Je suis content de la qualification et sur le plan individuel, je suis très heureux”, a-t-il affirmé après le match. Concernant son coach, le maroco-espagnol a indiqué que tout va bien et qu’il était prêt à redoubler d’effort pour plus de minutes de jeu. Ancelotti semble lui aussi d’accord sur ce point.

“Le match de Brahim Diaz ? Très bien. Il a marqué un but, un autre annulé, il a fait un très bon travail défensif. Que dire de plus ? Rien. Il mérite de jouer un peu plus. Tous les joueurs apportent quelque chose, je dois tous les regarder. Ils sont très sérieux et Brahim est très professionnel. Il mérite de jouer plus, c’est vrai”, a avoué Ancelotti en conférence de presse.

Après sa première titularisation en LDC avec le Real Madrid, les résultats de cette décision, et les dernières déclarations d’Ancelotti, l’on pourrait certainement revoir Diaz de sitôt dans le onze de départ légendaire club espagnol.