Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche soir aux Etats-Unis, où il va présenter à son homologue américain Joe Biden et à ses alliés les détails de son plan de paix, qualifié de « plan de la victoire », visant à mettre fin à l’invasion russe de son pays.

« Nous sommes arrivés aux États-Unis. L’objectif principal est de renforcer l’Ukraine et de protéger tout notre peuple », a déclaré M. Zelensky sur le réseau social X.

« Cette guerre ne peut se terminer que par une paix juste grâce à des efforts internationaux. Le plan de victoire de l’Ukraine sera sur la table de tous nos alliés », a-t-il ajouté.

Dans un message vidéo depuis son avion, tweeté précédemment, M. Zelensky avait indiqué qu’il était en partance pour l’Etat de Pennsylvanie, pour « une visite particulière », avant New York et Washington.

« Cet automne sera décisif pour la suite » de la guerre, a-t-il souligné, ajoutant que Joe Biden serait « le premier à voir dans le détail » les propositions ukrainiennes pour mettre fin à la guerre avec la Russie.

M. Zelensky compte ensuite les présenter à « tous les dirigeants de nos pays partenaires », ainsi qu’au Congrès américain et aux « deux candidats à la présidentielle »aux Etats-Unis, la vice-présidente démocrate Kamala Harris et l’ancien président républicain Donald Trump.

This fall will determine the future of this war. Together with our partners, we can strengthen our positions as needed for our victory—a shared victory for a truly just peace.

Right now, the legacy of the current generation of world leaders is being shaped—those in the highest… pic.twitter.com/ji2dZ6cAgR

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2024