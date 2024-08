Un ressortissant marocain établi dans la capitale ukrainienne a été kidnappé et contraint de transférer 7 millions de hryvnias ukrainiennes en cryptomonnaie avant d’être étranglé à mort, a annoncé la police lundi dernier.

Un Marocain de 29 ans a été enlevé par quatre hommes avant d’être retrouvé mort, lundi dernier dans les environs de Kiev, a révélé la police ce 29 juillet. Auparavant, la victime a été contrainte de transférer ses avoirs en Bitcoin d’une valeur de près de 170.141 dollars (7 millions d’UAH). Les quatre complices, âgés de 24 à 29 ans, ont été arrêtés. La police a précisé dans un communiqué qu’«ils avaient soigneusement préparé un plan pour enlever leur victime».

« Les complices ont tué l’homme et enterré le corps dans une forêt », a ajouté la police dans un communiqué publié sur Facebook.

La même source a indiqué que la victime avait été enlevée devant son domicile dans le district de Solomianskyi à Kiev aux alentours de minuit à une date non précisée. Des voisins ont entendu des cris et ont vu l’homme se faire battre et embarquer dans une voiture.

La victime a ensuite été conduite dans un bâtiment abandonné où on l’a forcée de transférer ses Bitcoins vers des portefeuilles numériques appartenant aux agresseurs. Ces derniers l’ont ensuite étranglé et enterré dans une forêt.

Une source policière a déclaré au Kiev Independent que la victime était originaire du Maroc.

Les images de vidéosurveillance publiées par la police indiquent que l’homme a été kidnappé vers minuit. Aussitôt, une opération de police a été lancée pour retrouver et arrêter les kidnappeurs. Les enquêteurs ont identifié quatre hommes, âgés de 24 à 29 ans, avant de les arrêter. La police a indiqué que les agresseurs avaient planifié leur crime à l’avance. Ils avaient appris que la victime possédait des Bitcoins d’une valeur de plusieurs millions de hryvnias et ont décidé de les voler. Ils ont alors repéré son adresse et l’ont attendu devant son domicile pour le kidnapper.

«Pour dissimuler les traces du crime, les plaques d’immatriculation et l’apparence de la voiture ont été modifiées, et le corps a été transporté dans une forêt où il a été enterré», révèle la même source. Les quatre seront poursuivis pour meurtre, vol et dissimulation de crime. Ils risquent la réclusion à perpétuité.