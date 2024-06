L’Union européenne lance officiellement mardi à Luxembourg avec l’Ukraine d’une part, et la Moldavie de l’autre, des négociations censées permettre à ces deux pays d’être un jour membres à part entière de l’UE.

La Russie a cherché par tous les moyens à entraver ce processus, qui s’annonce long et difficile, devant conduire ces deux anciennes républiques soviétiques à s’ancrer à l’Europe.

« Félicitations à la Moldavie et à l’Ukraine », a déclaré mardi sur X la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. « La route sera difficile mais pleine d’opportunités », a-t-elle ajouté dans un message vidéo.

