Twitter quitte le code européen contre la désinformation

Twitter a décidé de quitter le code de bonnes pratiques de l’UE contre la désinformation en ligne, mais « ses obligations demeurent », a annoncé samedi le commissaire européen à l’Industrie Thierry Breton dans un message sur le réseau social dirigé par Elon Musk.

« Vous pouvez courir mais vous ne pouvez pas vous cacher. Au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale en vertu de la DSA (la loi sur les services numériques) à partir du 25 août », lui a-t-il rappelé.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.

But obligations remain. You can run but you can’t hide.

Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.

Our teams will be ready for enforcement.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023