Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.22.317 relatif à la suspension des droits d’importation sur certains tubes et tuyaux en acier, présenté par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Ce projet intervient suite au lancement, en novembre 2022, du projet de liaison entre les bassins du Sebou et du Bouregreg, dans le but de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de l’Axe Rabat-Casablanca, ainsi que Marrakech par voie indirecte, à travers l’équipement de 66,5 km de canalisations de transport en acier et la mise en place de deux stations de pompage, a expliqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Les travaux de ce projet, ayant nécessité l’acquisition de tuyaux en acier d’un diamètre de 3.200 millimètres, devraient être achevés durant l’été 2023, a fait savoir M. Baitas, ajoutant que ces tuyaux destinés à transporter l’eau sur la distance précitée ont été importés depuis la Turquie. Et d’ajouter que ces opérations d’importation réalisées antérieurement et exemptées de la taxe d’importation ont connu des grandes perturbations en raison des répercussions du séisme auquel la Turquie a été exposée récemment.

Afin d’honorer leurs obligations et respecter le délai de livraison fixé, les opérateurs économiques sont désormais contraints d’importer ces tuyaux d’autres sources soumises à un droit d’importation de 40%, a expliqué M. Baitas.

Compte tenu du caractère stratégique et urgent de ce projet, et de la nécessité de le réaliser dans les délais impartis et au meilleur coût possible, ce projet de décret vise à suspendre les droits d’importation appliqués aux tuyaux en acier d’un diamètre de 3.200 millimètre, et ce jusqu’au 31 décembre 2023, a-t-il conclu.