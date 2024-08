Un feu de forêt continue de menacer les zones résidentielles d’Izmir, troisième ville de Turquie par sa population, située sur la côte ouest du pays, ont rapporté samedi matin les médias turcs.

Les hélicoptères et avions bombardiers d’eau, restés cloués au sol pendant la nuit à cause des vents forts, ont repris leur lutte contre les flammes, selon la chaîne d’information NTV.

Samedi matin, le ciel était encore obstrué par les fumées grises du côté de Karsikaya, le district d’Izmir d’où le feu est parti, tandis que les habitants pouvaient sentir une odeur de fumée dans toute la ville, a déclaré un témoin joint au téléphone par l’AFP et souhaitant garder l’anonymat.

900 habitants des cinq districts affectés ont été évacués dans la nuit, a affirmé le ministre turc de l’Intérieur Ali Yerlikaya.

« La superficie totale touchée est d’environ 1.600 hectares. (…) Actuellement, deux avions et onze hélicoptères continuent d’intervenir », a déclaré de son côté le ministre de l’Agriculture et des Forêts Ibrahim Yumakli qui a assuré que les habitants des zones urbaines ne devaient pas être « inquiets« .

L’intervention au point du départ du feu est difficile en raison de « vallées escarpées », a précisé le ministre.

Seize immeubles ont été endommagés par le feu, affectant 78 personnes, dont 29 ont dû être hospitalisées, a annoncé le ministère turc de la Santé.

Parti jeudi soir, le feu de forêt s’est rapidement propagé vers les zones résidentielles à cause de vents atteignant dans la journée 50 km/h.

The fire that came to Karagöl has started to become a threat to nature parks. #Karagöl #Izmir #izmirdeyangın #izmirdeyangınvar #izmiryanıyor #izmirsondakika #SONDAKİA #Sondakika #SONDAKİKA #Turkiyedekatliamvar #turkiyeyanıyor #Turkiye pic.twitter.com/wCjkwrVJ6N

