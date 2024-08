La Turquie a annoncé, vendredi, l’arrestation de « 99 personnes soupçonnées » d’appartenir à l’organisation terroriste Daech (État Islamique) dans 26 provinces du pays, a annoncé le ministère turc de l’Intérieur.

« 99 suspects ont été arrêtés il y a trois jours dans le cadre d’opérations synchronisées dans 26 provinces, dont Istanbul, Ankara et Izmir », a déclaré le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, dans un message sur la plateforme X. « Nous ne tolérerons aucun terroriste », a-t-il ajouté, affirmant que la Türkiye n’a qu’un seul objectif, celui de combattre sans hésitation « jusqu’à ce que le dernier terroriste soit éliminé ».

Les arrestations ont eu lieu dans tout le pays, notamment dans la capitale Ankara, Izmir à l’ouest, Kayseri et Konya au centre, Gaziantep, Adana, Hatay et Kahramanmaraş au sud, et Elazig et Bingöl à l’est, selon le ministère. La Türkiye annonce régulièrement l’arrestation de membres présumés de l’organisation extrémiste. Une précédente opération, réalisée en mars dernier, avait concerné 147 personnes.

Le ministère turc de l’Intérieur a également annoncé, plus tôt cette année, l’arrestation de 2.919 personnes soupçonnées d’avoir des liens avec l’organisation extrémiste ISIS.