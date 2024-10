Près de dix millions de Tunisiens sont invités à voter dimanche lors d’une présidentielle qui paraît jouée d’avance, selon les experts, en faveur du président sortant Kais Saied, accusé de dérive autoritaire par ses opposants et la société civile.

Pas de meetings électoraux, ni débats ou posters dans les rues, juste des affichettes sur des bâtiments publics, la plupart avec seulement une photo de Saied.

Rien à voir avec l’engouement, il y a cinq ans, autour de cet expert de la Constitution à la réputation de probité qui s’était fait connaître via des interventions télévisées et avait été élu à près de 73% (et une participation d’environ 58%), avec la promesse de remettre de l’ordre après 10 ans de déclin socio-économique et d’instabilité politique.

Saied bénéficiait encore d’une forte popularité le 25 juillet 2021 quand il s’était emparé des pleins pouvoirs, limogeant son gouvernement et suspendant le Parlement, avant de réformer la Constitution en 2022 pour instaurer un système ultra-présidentialiste.

Ces dernières années, l’opposition et des ONG tunisiennes et étrangères ont dénoncé une régression des libertés, la mise sous tutelle de la justice et l’arrestation des principaux opposants, dont le chef du mouvement islamo-conservateur Ennadha, Rached Ghannouchi, et à l’autre bout du spectre, d’Abir Moussi, cheffe du Parti destourien libre (PDL), nostalgique des autocrates Ben Ali et Bourguiba.

Le pouvoir est aussi accusé d’avoir muselé la presse via un décret controversé sur les « fausses nouvelles » et d’étouffer la société civile avec des arrestations de syndicalistes, militants ou commentateurs politiques.

Pour le vote de dimanche, seuls trois des 17 candidats ont été retenus, au terme d’un processus électoral critiqué pour un nombre de parrainages difficile à obtenir et l’exclusion par l’autorité électorale Isie des concurrents les plus sérieux de Saied.

« Depuis le 25 juillet 2021, la parenthèse de démocratisation a commencé à se fermer » mais « un cap supplémentaire a été franchi avec la tentative d’empêcher toute possibilité d’alternance« , dénonce à l’AFP l’expert politique tunisien Hatem Nafti.

« Le scrutin est joué d’avance tant les déséquilibres de toute nature entre les candidats sont manifestes« , abonde le politologue français Pierre Vermeren, spécialiste du Maghreb, estimant que « tout a été fait pour qu’un second tour n’ait pas lieu« .

Saied, 66 ans, fera face à Zouheir Maghzaoui, 59 ans, un défenseur du panarabisme, fort d' »une vraie base électorale » mais qui « reste associé au coup d’Etat » de l’été 2021 qu’il a soutenu, souligne Nafti, auteur de l’essai « Notre ami Kais Saïed », paru fin septembre.

Pour Vermeren, « laisser concourir une personnalité secondaire (comme Maghzaoui) de même obédience idéologique que le président est un moyen de neutraliser son potentiel d’opposant« .

« Excellent garde-frontières »

Le troisième postulant, Ayachi Zammel, un industriel de l’agro-alimentaire et politicien libéral de 47 ans, a été emprisonné le jour de la confirmation de sa candidature le 2 septembre pour falsification de parrainages et a déjà été condamné à plus de 14 ans de prison dans divers procès express.

Tunisie: remise en liberté de Safi Said, ex-candidat à la présidentielle

Cela ne l’empêche pas d’être candidat: il y avait eu un précédent en 2019 avec Nabil Karoui, arrivé au deuxième tour, mais il était « patron d’une chaîne de télévision à forte audience et connu du grand public« , rappelle Nafti.

Des formations de gauche et des proches d’Ennahdha ont appelé à voter pour Zammel mais « pourra-t-il aller au-delà de ces cercles élitistes?« , s’interroge Nafti.

Pour Vermeren, « s’il pouvait représenter un pôle pour les opposants, sa qualité de prisonnier condamné ne peut qu’inciter les électeurs au découragement et à l’abstention« .

L’affluence risque d’ailleurs d’être faible compte tenu d’une désaffection croissante pour les urnes. La participation tombée à 30,5% lors du référendum sur la Constitution en 2022, a chuté à 11,3% lors des législatives de début 2024.

Les 12 millions de Tunisiens se focalisent surtout sur la cherté de la vie avec une forte inflation (environ 7%), une croissance faible (autour de 1%) et un chômage élevé (16%) particulièrement chez les jeunes, qui sont désormais sept sur 10 à vouloir quitter le pays légalement ou clandestinement (source Arab Barometer, août 2024).

La question migratoire, justement, « est au coeur des préoccupations des Européens« , ce qui explique, selon Nafti, la passivité de Bruxelles face aux atteintes croissantes aux droits fondamentaux, puisque « Kais Saied est un excellent garde-frontières« . Pour Vermeren, il y a en outre chez les Occidentaux « une polarisation vers les tragédies d’Ukraine d’une part, d’Israël-Palestine et maintenant du Liban, de l’autre« .