Le candidat républicain à l’élection présidentielle américaine, Donald Trump, a annoncé jeudi son intention de créer, s’il est élu président, une commission de supervision de l’efficacité du gouvernement, qui sera chapeautée par le propriétaire de Tesla, Elon Musk.

La commission sera chargée de mener un audit financier et de performance complet de l’ensemble du gouvernement fédéral et de faire des recommandations pour des réformes drastiques, a déclaré Trump lors d’une intervention devant l’Economic Club de New York.

“Nous ne pouvons pas continuer comme ça”, a dit le candidat républicain, qui a assuré qu’Elon Musk, qui vient de lui apporter son soutien en tant que candidat à la présidentielle américaine, a accepté de diriger cette commission.

L’idée de créer un telle instance, dans l’objectif notamment de réduire l’inflation, a été évoquée par Musk, lors d’une discussion entre les deux hommes, fin août, sur la plateforme sociale X.

Lors de son intervention à l’Economic Club, Trump a également dévoilé une batterie de mesures économiques, dont une réduction de 21% à 15% du taux d’imposition des sociétés qui fabriquent leurs produits aux États-Unis.

Le prétendant à la Maison Blanche a même menacé les entreprises qui délocalisent ou qui remplacent des travailleurs américains, de “payer des droits de douane très élevés si vos produits proviennent de l’étranger”.

Afin de faire face à la cherté de l’immobilier, Trump a proposé d’interdire les prêts hypothécaires aux immigrants sans papiers, soulignant que l’impact du “afflux” d’”immigrants illégaux” sur la hausse des prix du logement “ne peut être ignoré”.

Il a, dans la même veine, promis de supprimer les réglementations qui contribuent à augmenter les coûts, à travers l’octroi de certains terrains fédéraux pour la construction de projets de logement d’envergure dans des zones à faible fiscalité et à faible réglementation.

Pour sa part, la candidate démocrate, Kamala Harris, a également annoncé récemment une série de mesures économiques qui devraient renforcer l’économie, et améliorer le quotidien de la classe moyenne.

Elle a en particulier proposé un augmentation du taux d’imposition des sociétés à 28%, contre 21% fixé par la loi fiscale de 2017 sous Trump, et une hausse du prélèvement à 28% pour ceux qui gagnent plus d’un million de dollars par an.