Expulsions de familles entières, fin du droit du sol, « Dreamers »: Donald Trump a détaillé dans une interview diffusée dimanche son programme sur l’immigration pour son retour le 20 janvier à la Maison Blanche, après en avoir fait le thème majeur de sa campagne.

Le futur président américain a notamment affirmé qu’il s’efforcerait d’expulser des Etats-Unis l’ensemble des immigrés en situation irrégulière.

« Je pense que nous devons le faire, et c’est dur, c’est une chose très compliquée à faire », a-t-il répondu à NBC News, à la question de savoir si son projet était bien d’expulser au cours de ses quatre années de mandat toutes les personnes présentes aux Etats-Unis de manière illégale.

Le républicain, qui a nommé à des postes clés des tenants d’une ligne dure sur l’immigration, a répété ses affirmations virulentes de campagne associant migrants et criminalité.

« Le crime est à des niveaux record. Des migrants affluent dans notre pays, venant de prisons et d’instituts psychiatriques », a-t-il soutenu.

Donald Trump a aussi déclaré qu’il tenterait de mettre fin au droit du sol aux Etats-Unis dès le premier jour de son retour à la Maison Blanche.

« Vous savez que si quelqu’un pose un pied, juste un pied (…) sur notre territoire: +Félicitations, vous êtes désormais un citoyen des Etats-Unis d’Amérique+ », a-t-il déclaré, alors que le droit du sol aux Etats-Unis concerne en réalité les personnes nées sur le territoire.

« Nous allons y mettre fin parce que c’est ridicule », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la question de savoir comment il abrogerait ce droit inscrit dans la Constitution des Etats-Unis, il a évoqué la possibilité d’un décret exécutif, mais sans préciser si cela suffirait.

President-elect Donald Trump says he is open to working with Democrats to pass legislation that would ensure Dreamers — undocumented immigrants who entered the United States as children — would be able to remain in the country. https://t.co/swwcVIKGel

— NBC News (@NBCNews) December 8, 2024