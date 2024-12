Donald Trump a annoncé mercredi avoir choisi le milliardaire Jared Isaacman, premier astronaute privé à avoir réalisé une sortie dans l’espace, comme patron de la Nasa.

« Je suis ravi de nommer Jared Isaacman, un chef d’entreprise accompli, un philanthrope, un pilote et un astronaute, au poste d’administrateur de l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (Nasa) », a écrit l’ancien et future président républicain sur son réseau Truth Social.

Ce choix pourrait potentiellement poser un conflit d’intérêts, compte-tenu des relations entre le chef de l’entreprise financière Shift4 et Elon Musk, patron de SpaceX et futur membre de l’administration de Donald Trump.

« Jared sera le moteur de la mission de découverte et d’inspiration de la Nasa, ouvrant la voie à des réalisations révolutionnaires dans les domaines de la science, de la technologie et de l’exploration de l’espace », a ajouté le milliardaire républicain qui prendra ses fonctions le 20 janvier.

Jared Isaacman, 41 ans, est devenu l’une des principales figures des vols commerciaux dans l’espace en raison de ses collaborations avec SpaceX.

Originaire de Pennsylvanie, M. Isaacman a créé l’entreprise qui est devenue Shift4 Payments dans le sous-sol de sa famille à l’âge de 16 ans. Aviateur chevronné, il est qualifié pour piloter des avions militaires, a participé à des spectacles aériens et a établi un record du monde pour un vol autour du monde.

« Il y aura inévitablement une économie spatiale florissante – une économie qui créera la possibilité pour d’innombrables personnes de vivre et de travailler dans l’espace. A la Nasa, nous explorerons avec passion ces possibilités », a réagi M. Isaacman dans un post.

I am honored to receive President Trump’s @realDonaldTrump nomination to serve as the next Administrator of NASA. Having been fortunate to see our amazing planet from space, I am passionate about America leading the most incredible adventure in human history.

On my last mission…

— Jared Isaacman (@rookisaacman) December 4, 2024