Le président syrien Bachar al-Assad « a fui » la Syrie après avoir perdu le soutien de son protecteur la Russie, a affirmé le président élu américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

« Assad n’est plus là. Il a fui son pays. Son protecteur, la Russie, la Russie, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, ne souhaitait plus le protéger », a écrit M. Trump qui prendra ses fonctions le 20 janvier.

Selon lui, la Russie « a perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l’Ukraine, où près de 600.000 soldats russes sont blessés ou morts, dans une guerre qui n’aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement ».

« La Russie et l’Iran sont actuellement affaiblis, l’une à cause de l’Ukraine et d’une mauvaise économie, l’autre à cause d’Israël et de ses succès au combat », a ajouté M. Trump.

Les rebelles menés par des islamistes radicaux ont annoncé à la télévision publique syrienne la chute du président Bachar al-Assad et la « libération » de la capitale Damas, après une offensive fulgurante qui a mis fin à plus de cinq décennies de règne de la famille Assad.

« Assad a quitté la Syrie via l’aéroport international de Damas avant que les membres des forces armées et de sécurité ne quittent » le site, a indiqué à l’AFP le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

C’est avec l’appui militaire de la Russie, de l’Iran et du mouvement Hezbollah, que M. Assad avait repris en 2015 une grande partie du pays et en 2016 la totalité d’Alep, dont la partie est avait été prise en 2012 par les rebelles.