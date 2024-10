Le très respecté magazine The Banker vient de publier son classement des 100 meilleures banques africaines pour 2024. Les banques marocaines s’y démarquent, avec trois d’entre elles dans le top 10.

Les groupe Attijariwafa Bank, Banque Populaire et Bank of Africa occupent respectivement les 6e, 7e et 8e places de ce prestigieux classement, consolidant ainsi leur position parmi les plus grands acteurs financiers du continent. Selon The Banker, ce résultat s’explique notamment par une « croissance significative des capitaux de catégorie 1, attestant de la bonne santé des institutions financières marocaines, dans un contexte de baisse générale de la valeur des monnaies locales à travers l’Afrique« .

Le classement de cette année montre un contraste frappant entre les performances des banques marocaines et celles d’autres grandes économies africaines, telles que l’Afrique du Sud et le Nigeria, frappées par des dévaluations monétaires et des ralentissements économiques. Alors que le secteur bancaire sud-africain reste dominant en termes d’actifs, les établissements marocains se distinguent par leur résilience, soutenus par la stabilité relative du dirham et une inflation en déclin.

Le trio de tête marocain se distingue particulièrement. Attijariwafa Bank enregistre une hausse de 15,6% de ses capitaux de catégorie 1, tandis que la Banque Populaire et Bank of Africa affichent des croissances respectives de 10,8% et 16,5%. Les groupes ont ainsi maintenu leurs position de l’édition précédente du classement.

Vers une place de 2e marché bancaire africain

Déjà deuxième marché en termes d’actifs bancaires sur le continent, derrière l’Afrique du Sud, le Maroc semble prêt à dépasser l’Égypte pour devenir le deuxième plus grand marché africain par capital de catégorie 1, à la suite de nouvelles dévaluations de la livre égyptienne en 2024, souligne l’étude. Avec une progression globale de 13,7% des capitaux de catégorie 1 de ses banques, le Royaume confirme son rôle central dans l’architecture bancaire africaine.

Cette progression des banques marocaines dans le classement de The Banker s’inscrit, par ailleurs, dans un contexte continental où 52 institutions ont vu la taille de leurs actifs diminuer en raison de la faiblesse des monnaies locales face au dollar.

Le classement des banques marocaines dans le top 100 africain de The Banker:

6e place: Attijariwafa Bank

7e place: Groupe Banque Populaire

8e place: Bank of Africa

20e place: Société Générale Maroc

24e place: Crédit Agricole du Maroc

29e place: Crédit Immobilier et Hôtelier

34e place: Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie

37e place: Crédit du Maroc