Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a appelé lundi au Caire, où il a entamé une nouvelle tournée au Proche-Orient, les pays « de la région » à « faire pression sur le Hamas » pour qu’il accepte un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« Je crois fermement que l’écrasante majorité » des Israéliens et des Palestiniens « veulent croire à un avenir » dans lequel les deux peuples « vivraient en paix et en sécurité », a ajouté le chef de la diplomatie américaine, après un peu plus de huit mois de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël.