Le Soudan souhaite tirer profit de l’expérience marocaine en matière de transition numérique, a indiqué, jeudi à Marrakech, le ministre soudanais des Télécommunications et de la Transformation Digitale, Adel Hassan Mohamed Hussein.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco, Hussein a souligné que la participation de son pays à cet événement majeur vise principalement l’échange d’expertises, tout en tirant profit de l’expérience marocaine dans les domaines de la transition numérique et du renforcement des infrastructures des services électroniques.

Il a, dans ce contexte, mis en avant l’apport du Salon « Gitex Africa Morocco » en termes de promotion de la transformation numérique dans le monde arabe, en permettant l’accès aux dernières avancées technologiques en la matière.

D’autre part, le ministre soudanais a salué l’excellente organisation de ce Salon international, estimant que la forte participation de grandes entreprises internationales exposant les dernières technologies, témoigne du succès de cet événement.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Gitex Africa, qui se poursuit jusqu’au 31 courant, avec la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.

Initiée par Kaoun international, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et porté par l’Agence de Développement du Digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce Salon, le plus grand de la Tech et des startups en Afrique, connait la participation d’éminents experts et spécialistes de renommée mondiale ainsi que de décideurs politiques.