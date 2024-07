Alors qu’on le disait proche de West Ham, l’international marocain Noussair Mazraoui aurait refusé l’offre de ce club afin de prioriser la piste d’un géant de la Premier League.

Le feuilleton Noussair Mazraoui continue d’agiter le mercato estival. Le latéral droit du Bayern Munich, annoncé sur le départ, a récemment refusé une offre alléchante de West Ham, soit un accord de 13,5 millions de livres sterling conclu entre le club londonien et le géant bavarois.

Selon les informations de Sky Sports, le désaccord avec le représentant du joueur a été la cause principale de l’échec de cette transaction. “Aucun accord n’a été trouvé du côté de l’agent. Malgré un accord entre les clubs et du côté du joueur, West Ham a maintenant quitté les négociations”, a tweeté le journaliste Florian Plettenberg.

🚨⚒️ EXCL | Noussair #Mazraoui deal with West Ham is OFF!

No agreement on agent‘s side has been reached. Despite the agreement between the clubs (15,5 + 4) and on player‘s side West Ham now have left the negotiations ✔️

⚠️ Manchester United now pushing to sign Mazraoui.… pic.twitter.com/vGGFBclRJr

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2024