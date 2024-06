Les Marocains résidant à l’étranger sont la 3e communauté qui envoie le plus de fonds vers son pays d’origine en Afrique, selon un récent rapport de la Fondation Mo Ibrahim.

Les Marocains résidant à l’étranger sont l’une des diasporas africaines les plus liées à leur pays d’origine. Et cela se prouve une nouvelle fois. Selon le dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim, intitulé «Financing Africa: Where is the Money?» (Financement de l’Afrique: où est l’argent?), le Maroc est le 3e pays destinataire des envois de fonds de la diaspora sur le continent.

Avec 11,2 milliards de dollars reçus en 2022, le Royaume est devancé par l’Egypte, avec 28,3 milliards de dollars, et le Nigeria, avec 20,1 milliards de dollars. Les trois pays combinés représentent 61,1% du total des fonds reçus de la diaspora du continent.

Les autres pays du top 10 continental des destinataires des transferts de la diaspora en 2022 sont le Ghana (4,6 milliards de dollars), le Kenya (4,1 milliards de dollars), le Zimbabwe (3,1 milliards de dollars), le Sénégal (3 milliards de dollars), la Tunisie (2,8 milliards de dollars), puis la Somalie et l’Algérie (1,7 milliard de dollars chacun).

Le rapport fait par ailleurs savoir qu’environ 160 millions de personnes nées en Afrique vivent et travaillent actuellement hors du continent. Les fonds qu’elles envoient font vivre quelque 200 millions de parents, représentant une source clé de devises étrangères.

Comparée au reste du monde, l’Afrique capte 12,3% des fonds envoyés par les diasporas. En 2022, 96,7 milliards de dollars ont été envoyés par la diaspora africaine vers le continent. Une somme qui représente 3,5% du PIB du continent, selon le rapport de la Fondation Mo Ibrahim.