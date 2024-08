Bonne nouvelle pour les usagers du tramway de Casablanca. Après un long retard, l’on en sait un peu plus sur la date de lancement des nouvelles lignes T3 et T4, initialement prévue au mois de juin dernier.

La maire de Casablanca, Nabila Rmili, avait annoncé, lors de la session ordinaire du Conseil de la ville, en mai dernier, la mise en service des nouvelles T3 et T4 du tramway. Mais à ce jour, toujours rien, alors que les travaux sont achevés et les stations équipées de guichets électroniques et de distributeurs de tickets. Les tests sont également conduits depuis plusieurs mois.

Sur la Toile, ce retard a été largement critiqué, les habitants de la métropole déplorant l’absence de clarifications officielles de la part des acteurs responsables, que ce soit le Conseil de la ville ou les sociétés de transport de Casablanca. Une indignation qui s’explique par la nécessité d’exploiter ces nouvelles lignes pour faire face à la crise de transport dans la métropole et diminuer la pression sur le réseau de transport actuel, très saturé, surtout aux heures de pointe.

On en sait désormais plus sur le lancement des nouvelles lignes. Joint par H24Info, le vice-président du conseil communal de Casablanca, Ahmed Afilal, a déclaré que la mise en service des lignes T4 et T3 est prévue pour la fin de cet été. « La date exacte de son lancement sera communiquée par la société qui gère le transport urbain de Casablanca« , a-t-il précisé.

Selon notre interlocuteur, ce retard est lié aux opérations de test qui se poursuivent jusqu’à présent: «Les phases de test ont demandé du temps et les nouvelles lignes sont prêtes pour transporter les citoyens à la fin de cet été.» Il a, dans ce sens, réfuté l’existence de blocages liés à des failles d’infrastructure ou des problèmes techniques.

Pour rappel, la ligne T3 s’étend sur une distance de 14 kilomètres et reliera 20 stations, dont 5 points de correspondance. Elle traversera les boulevards Abdelkader Essahraoui, Idriss El Allam, Idriss Harti, Mohammed VI, place de la Victoire, Mohammed Smiha pour arriver à la gare Casa-Port.

S’agissant de la ligne 4, elle desservira 19 stations, dont 3 points de correspondance, sur une distance de 12,5 km, et comprend les boulevards Oqba Ibn Nafi, Idris El Harti, Idris El Allam, FAR, les rues du Nil, Anoual, Oulad Ziane, la place de la Victoire, les rues Rahal Meskini rue Allal Al Fassi pour s’arrêter au parc de la Ligue arabe.