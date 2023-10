La sélection marocaine de futsal s’est imposée face à son homologue lettone sur le score de 4 buts à 1, en match disputé jeudi dans le cadre d’un tournoi international amical en Croatie.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été l’œuvre de Soufiane El Mesrar, auteur d’un doublé, Soufiane Chaaraoui et Idriss Rais El Fenni.

نهاية المقابلة بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام منتخب لاتفيا

🏁Full time !! 🇲🇦4-1 🇱🇻

Another win for our Futsal National Team in the second friendly game against Latvia 💪🏻#DimaMaghrib pic.twitter.com/K6Zf2OHfPY

