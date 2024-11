Le volume des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) au Maroc a enregistré une augmentation de 10% à fin septembre 2024, selon les données de l’Observatoire du Tourisme.

Cette hausse a été portée par une augmentation de 16% des nuitées des touristes internationaux, tandis que le tourisme national a connu une légère baisse de 2%, ressort-il des statistiques de l’Observatoire du mois de septembre 2024.

Le volume des arrivées de touristes aux postes frontières du Maroc a atteint environ 13,1 millions de visiteurs entre janvier et septembre 2024, enregistrant une augmentation de 18% par rapport à la même période en 2023.

Les principaux marchés émetteurs ont contribué à cette performance avec des hausses notables, notamment le Royaume-Uni (+43%), l’Allemagne (+30%), l’Italie (+25%), la France (+19%) et l’Espagne (+14%). Par ailleurs, les cinq principaux aéroports du Royaume ont également enregistré des augmentations significatives des arrivées.

L’aéroport de Marrakech-Ménara a affiché une hausse de 32%, suivi par celui d’Agadir Al Massira avec une progression de 35%. Les aéroports Tanger Ibn Battouta et Fès-Saïss ont respectivement enregistré des augmentations de 18% et 11%, tandis que l’aéroport Casablanca Mohammed V a enregistré une croissance de 7%. Pour le seul mois de septembre 2024, les arrivées de touristes ont atteint 1,28 million, soit une augmentation de 33% par rapport à septembre 2023. Les marchés ayant le plus contribué à cette hausse sont le Royaume-Uni (+81%), l’Italie (+89%), l’Allemagne (+40%), la France (+46%) et l’Espagne (+18%).

Les recettes voyages ont également progressé, s’établissant à 87,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, contre 80,4 MMDH sur la même période de 2023, soit une augmentation de 8,4%.