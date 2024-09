Le Maroc, avec quatre villes, figure dans le top 10 des destinations incontournables où voyager en septembre à partir de la France, selon un classement du comparateur de vols «Kayak».

La plateforme de voyage «Kayak» a dévoilé une sélection, dédiée aux vacanciers français. Il s’agit du classement des 15 destinations internationales pour voyager en septembre et profiter au mieux des festivités locales, des paysages et des derniers jours de chaleur avant l’arrivée de l’automne.

Selon Kayak, le Maroc se révèle être une destination idéale pour les vacances programmées en septembre. Classé 8e parmi les 15 meilleures destinations de voyage pour ce mois, le Maroc offre une riche variété d’expériences à travers quatre villes principales, à savoir, Marrakech, Fès, Ouarzazate et Essaouira. « Ville, plage, gastronomie, patrimoine et histoire… Le Maroc est la combinaison idéale de ce pour quoi on choisit une destination pour des vacances en septembre », note le spécialiste en voyage.



La plateforme de voyage indique également : «entre la médina de Marrakech et ses odeurs enivrantes, la vieille ville de Fès et ses majestueux palais, Ouarzazate, aux portes du Sahara, et son architecture en pierre rouge, Essaouira et ses mouettes… vous serez dépaysé et ferez le plein de souvenirs», soulignant que «Marrakech commence à refroidir, rendant les visites des souks et des monuments historiques plus agréables».

Les voyageurs désireux de se rendre la ville ocre peuvent profiter d’un tarif moyen de 68 € par nuit pour les hôtels et une température moyenne de 26°C en septembre, renchérit le site.

Kayak avait également établi un guide de voyage dédié à Marrakech. Ce guide inclut des informations portant sur les activités que les vacanciers peuvent faire à Marrakech, les bons adresses pour manger, les périodes les plus propices pour séjourner à Marrakech, comment s’y rendre, les meilleures adresses d’hébergement, les quartiers à visiter, où séjourner dans les endroits les plus populaires à Marrakech, une liste des hôtels les plus réservés et les moyens de déplacement et de transport, en plus des tarifs.