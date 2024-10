Des programmes d’incubation pour soutenir les TPME du tourisme, en ciblant des projets innovants dans la gastronomie, le gaming et la digitalisation. C’est la nouvelle offre lancée par la SMIT, avec à la clé une prime d’investissement pouvant atteindre 400 000 DH, avec un accompagnement complet jusqu’à la mise en exploitation des projets.

La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) a récemment lancé plusieurs programmes d’incubation destinés aux Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) évoluant dans le secteur du tourisme. Ces initiatives visent à encourager des projets innovants dans des domaines variés, tels que la gastronomie, le gaming de loisirs et la digitalisation des services hôteliers.

À travers ces appels à manifestation, la SMIT réaffirme son engagement en faveur d’une nouvelle approche de développement de l’offre touristique, visant à répondre aux attentes des voyageurs nationaux et internationaux.

En plus de l’incubation, ces programmes offrent un financement ainsi qu’un accompagnement à la mise en œuvre des projets retenus. En tout, 360 projets seront soutenus : 200 dans la gastronomie, 100 dans le gaming de loisirs, et 60 pour la digitalisation des services et activités touristiques.

Les termes de référence révèlent que ces programmes visent à renforcer l’écosystème entrepreneurial marocain. Le système d’incubation permettra non seulement de fournir des ressources financières, mais aussi un encadrement, un mentorat, et un réseau de contacts précieux pour les entrepreneurs. Ce soutien global devrait contribuer à la croissance des entreprises incubées et à l’amélioration du secteur touristique dans son ensemble.

Prime à l’appui

Bien que ces programmes ciblent principalement les TPME, ils sont également ouverts à tout porteur de projet souhaitant développer ses activités au Maroc. Ces porteurs peuvent être des personnes physiques ou morales disposant d’une expérience ou d’une formation pertinente dans les domaines concernés. En outre, le programme d’incubation accorde une prime d’investissement aux projets retenus. Cette prime, plafonnée à 400 000 DH, est versée en deux tranches : 50 % à la signature du contrat d’appui et 50 % lors de la mise en exploitation du projet. Les entrepreneurs doivent mobiliser le reste des fonds nécessaires pour couvrir l’ensemble des coûts du projet. Les candidats ont jusqu’au 30 octobre prochain pour soumettre leurs dossiers. Une fois inscrits sur la plateforme d’incubation (www.smit.gov.ma), les projets seront évalués par une commission. Les initiatives sélectionnées passeront par une phase d’incubation avant d’être présentées au comité de financement pour bénéficier d’un appui financier. Les projets retenus bénéficieront d’un accompagnement complet jusqu’à leur mise en exploitation.