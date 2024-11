Peu importe le temps qu’il faut ou encore ce qu’on cherche ou ce qu’on aime faire, le Maroc est toujours la destination idéale pour s’évader, écrit « The Times ». Le journal britannique a même établi une liste des onze endroits à visiter absolument.

Le prestigieux journal britannique The Times a consacré un article au Maroc en tant que destination touristique de choix. L’autrice de l’article, « tombée amoureuse du Maroc en sirotant son premier verre de thé sucré à la menthe, versé d’une grande hauteur dans un café délabré de Tanger« , décrit le Royaume comme une destination où l’on peut aller en randonnée, faire du vélo et escalader des montagnes, faire du rafting sur des rivières à courant rapide, surfer sur les rouleaux de l’Atlantique ou encore courir un marathon dans le désert.

Pour elle, « le Maroc a tout ce qu’il faut » et propose une sélection d’endroits à visiter selon les goûts. En tête de liste, Marrakech. « Faites du shopping dans ses souks labyrinthiques et découvrez d’anciens palais royaux présentant les plus beaux arts décoratifs du Maroc. Dans le Gueliz construit par les Français, le jardin Majorelle abrite la villa bleu cobalt d’Yves Saint Laurent, et ses créations remarquables sont exposées dans son musée homonyme situé à côté« , conseille-t-elle. Et pour ceux qui veulent échapper au chaos de la médina, « la Palmeraie à la périphérie de la ville abrite des hôtels plus grands de style complexe« .

Ensuite vient Fès qui, écrit la journaliste, regorge d’histoire: « Ne manquez pas la mosquée Al Karaouine du IXe siècle, la somptueuse médersa Bou Inania du XIVe siècle et le spectacle saisissant de la tannerie Chouara (…) où les peaux d’animaux sont encore teintes à l’ancienne« . La capitale spirituelle est aussi « un excellent point de départ pour explorer le Moyen Atlas, y compris la petite ville impériale de Meknès, la dégustation de vins à la Villa Volubilia, la ville sacrée de Moulay Idriss et les impressionnantes ruines romaines de Volubilis« .

Le 3e meilleur endroit du Maroc selon The Times est le désert du Sahara, où passer une nuit est une expérience « inoubliable ». « Le Maroc regorge de mers de sable aux formes changeantes que vous pouvez explorer à dos de chameau ou à pied« , décrit l’article, ajoutant que « les campements vont du plus simple au plus luxueux, mais tous offrent la possibilité de grimper une dune imposante pour admirer un coucher de soleil spectaculaire dans le désert avant d’observer les étoiles autour d’un feu de camp« .

En quatrième position, il y a le Haut Atlas, « un mélange de pics enneigés, de plaines arides et de vallées verdoyantes et veloutées, parsemées de villages berbères en terre et sillonnées de sentiers ancestraux, allant de simples promenades à des randonnées difficiles de plusieurs jours« .

Essaouira, 5e meilleur endroit au Maroc, constitue, selon la journaliste, l’endroit idéal pour se régaler d’un festin de poisson fraîchement pêché. Egalement, « la médina blanchie à la chaux, aux volets bleu ciel, abrite des souks sans tracas, des ateliers de menuiserie, de minuscules galeries d’art et des cafés mignons. (…) Au sud se trouvent Diabat et Sidi Kaouki où vous pouvez monter à cheval ou à dos de chameau le long de la plage ou faire une randonnée à travers les collines couvertes d’arganiers« .

Casablanca occupe, elle, la 6e position. La métropole « compense son manque de sites antiques par une architecture saisissante et des vues imprenables sur la mer« .

Après la capitale économique, place à la vallée du Dadès, où les touristes peuvent randonner au milieu de formations rocheuses d’un autre monde. « Suivez les anciennes routes caravanières transsahariennes en vous rendant dans le désert ou en revenant, et faites un détour par d’anciens ksours (villages labyrinthiques en briques crues, souvent fortifiés), des kasbahs fortifiées et des musées gérés par la communauté », propose le journal.

Nichée dans les montagnes du Rif, « la médina aux teintes bleues de la charmante Chefchaouen est tellement instagrammable que vous devrez peut-être faire la queue pour obtenir la photo parfaite le long de ses ruelles pavées« , poursuit l’article, qui met aussi l’accent sur le parc national sauvage et magnifique de Talassemtane qui se trouve à deux pas, où « vous pourrez faire du trekking jusqu’aux cascades d’Akchour et à l’arche de pierre naturelle du Pont de Dieu« .

À la 9e place, Rabat est « une capitale contemporaine à l’atmosphère détendue« . La ville « possède une médina fortifiée, des boulevards bordés de manoirs, un port de plaisance flambant neuf et une multitude de plages« , s’émerveille la publication, qui cite d’autres attractions incontournables comme la tour Hassan et le mausolée Mohammed V « resplendissant de marbre étincelant », le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, ou encore le Théâtre royal conçu par Zaha Hadid.

Avec ses hôtels d’un » luxe incroyable », Tamuda Bay occupe la 10e position: « Vous pourrez faire du jet-ski, de la planche à voile, du kayak et explorer des baies préservées en bateau. Et si vous en avez assez de vous prélasser, la ville historique de Tétouan, célèbre pour sa médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses artisans talentueux et son architecture de l’époque coloniale espagnole, se trouve à 30 minutes de route vers le sud« , invite The Times.

Last but not least, Tanger « s’est réinventée pour devenir créative et cosmopolite, tout en conservant son charme bohème d’origine« . Parmi les nombreux charmes de la ville du détroit, The Times cite la médina, la kasbah, le Petit Socco, les petits musées « nichés dans des bâtiments historiques« , ainsi que le Grand Socco qui relie la vieille ville à la nouvelle nouvelle et « où les amateurs d’art peuvent flâner dans les galeries et les passionnés de littérature peuvent marcher sur les traces de Paul Bowles et des poètes du mouvement beat« , la corniche, les Grottes d’Hercule.