Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a souligné que la restauration des mosquées est plus coûteuse que leur construction, précisant que la construction des mosquées au Maroc par les bienfaiteurs se fait dans le cadre de la loi et avec de grandes facilités.

Dans sa réponse à une question orale sur la situation des mosquées du Royaume, lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, ce mardi, Toufiq a indiqué que le nombre de mosquées dans le Royaume s’élève à 51 403, selon les derniers chiffres, dont 72 % se trouvent en milieu rural.

Le ministre a souligné que les efforts du ministère se concentrent sur le renforcement des infrastructures des mosquées, à travers la construction de nouvelles mosquées, la rénovation et la restauration des mosquées existantes, ainsi que leur équipement avec les matériaux nécessaires, tels que les tapis, les équipements de nettoyage et les dispositifs d’efficacité énergétique.

À cet effet, son département a alloué un budget de 843 millions de dirhams pour l’année 2024, soit 17 % du budget global du ministère et 70 % du budget d’investissement.

Les bienfaiteurs construisent plus que le ministère

En ce qui concerne les réalisations de cette année, le ministre a expliqué que 15 mosquées ont été construites pour un coût de 156 millions de dirhams, et que le ministère est actuellement en train de construire 10 mosquées pour un coût total de 133 millions de dirhams.

Ahmed Toufiq a précisé que les efforts du ministère se complètent avec ceux des bienfaiteurs dans la construction des mosquées, un domaine qui a connu un développement notable. Il a indiqué que 249 mosquées ont été construites en coordination avec des bienfaiteurs, ajoutant que ces derniers construisent principalement des mosquées de petite et moyenne taille, tandis que le ministère se charge de la construction des grandes mosquées.

La rénovation plus chère que la construction !

Le ministre a également expliqué que le ministère a rénové et réhabilité 70 mosquées fermées pour un coût de 273 millions de dirhams, et qu’il effectue actuellement des travaux de rénovation pour 32 mosquées pour un coût de 172 millions de dirhams. De plus, un budget de 18 millions de dirhams a été alloué à l’entretien de 72 mosquées.

Concernant les mosquées endommagées par le tremblement de terre, le ministre a révélé que le nombre de bâtiments et d’institutions religieuses affectées a atteint 2 516, dont 2 217 mosquées et 299 zawiyas.

Le ministère a lancé un programme spécifique pour la réhabilitation de ces bâtiments et a pris plusieurs mesures, notamment la réalisation de 244 expertises et études pour déterminer le type de travaux nécessaires, la programmation de 1.182 opérations de travaux, l’exécution des travaux de démolition et de renforcement de 153 mosquées, zawiyas et mausolées, ainsi que des travaux de réparation de 17 mosquées, et le début des réparations mineures pour 989 mosquées.