Le prix de gros des tomates a encore bondi ces derniers jours au Maroc. A Casablanca en particulier, le kilo varie entre 8,95 DH et 13,95 DH.

Malgré une brève période de soulagement, le consommateur marocain se trouve encore confronté à une nouvelle hausse des prix d’un ingrédient aussi essentiel et indispensable que la tomate. Pourtant, son prix ne dépassait pas la barre des 5 DH le kilo il y a seulement quelques semaines. Une situation qui affecte les bourses, déjà très impactées par les prix élevés de certains produits alimentaires et des viandes.

Selon le bilan hebdomadaire des prix de gros des viandes, fruits et légumes de Casablanca Prestations au 8 mai, les marchés de gros casablancais ont enregistré une hausse des prix de certains produits, dont les tomates qui ont vu leur prix minimum augmenter de 0,80 DH le kilo et leur prix maximum de 2,80 DH le kilo. Notons également que le prix d’une caisse de tomate peut atteindre jusqu’à 250 DH. Le prix du kilo de tomates varie désormais de 8,95 DH à 13,95 DH.

Contacté par H24info, un producteur de fruits et légumes a souligné que « la hausse des prix des tomates au Maroc peut être influencée par divers facteurs, tels que les conditions météorologiques, l’offre et la demande, les coûts de production et de transport, ainsi que les politiques d’importation et d’exportation ». Notre interlocuteur a lié la hausse actuelle surtout à la production limitée et l’insuffisance des quantités disponibles sur le marché.

Par ailleurs, les données de Casablanca Prestations soulignent qu’outre les tomates, les prix des viandes ovines et bovines ont connu également une légère hausse de 1 DH pour le prix minimum et une baisse de 2 DH par kilo pour le prix maximum.

S’agissant des fruits, le bilan indique que les prix des bananes locales et importées, des pommes locales et importées, ainsi que des oranges n’ont subi aucune augmentation par rapport à la semaine précédente.