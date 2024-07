L'athlète sud-coréenne, An San, a remporté trois médailles d'or au tir à l'arc à Tokyo L'athlète sud-coréenne, An San, a remporté trois médailles d'or au tir à l'arc à Tokyo

Les Sud-Coréennes ont conservé leur titre par équipes aux Jeux olympiques, après avoir battu la Chine (5-4) en finale dimanche dans l’arène de l’Esplanade des Invalides.

Depuis l’apparition de l’épreuve par équipes aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, les Sud-Coréennes n’ont laissé échapper aucun titre, une invincibilité qui dure depuis près de quatre décennies.

En finale, Lim Si-hyeon, Nam Su-hyeon et Jeon Hun-young ont démarré en fanfare face aux Chinoises An Qixuan, Li Jaiman et Yang Xiaolei, en remportant les deux premiers sets 56-53 et 55-54. Les Chinoises ont réussi à inverser la tendance dans la seconde partie de la finale, en s’adjugeant les troisième et quatrième sets (54-51 et 55-53).

La médaille d’or s’est jouée aux barrages, que les Sud-Coréennes ont remportés 29-27.

La médaille de bronze est revenue aux Mexicaines, qui ont battu les Néerlandaises 6 à 2 en petite finale.