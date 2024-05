L’armée algérienne a froidement tué des chercheurs d’or sahraouis, mardi 28 mai au sud du « camp Dakhla », à 35 km de la frontière algéro-mauritanienne.

L’armée nationale populaire (ANP) a lancé attaque contre un grand groupe de chercheurs d’or sahraouis dans la région d’Akidi (à 200 km au sud des camps de Tindouf), faisant plusieurs morts et plusieurs blessés, selon un communiqué du Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf (FORSATIN), qui précise que l’attaque par drone a visé une voiture civile, tuant deux Sahraouis des camps de Tindouf et un enfant azawadi.

Le FORSATIN a pu identifier les deux Sahraouis décédés lors du bombardement. Il s’agit de Majidi Ould Adda Ould Ibrahim Ould Ahmim et El Bouhali Ould Haydas. Ces chercheurs «tentaient de subvenir à leurs besoins et de surmonter les conditions de vie difficiles dans les camps de réfugiés de Tindouf, alors que le chômage augmente et que l’étau sécuritaire algérien se resserre, ajouté au siège imposé par les milices du Front Polisario qui ferment les camps et empêchent les déplacements sans autorisation, ainsi qu’un autre blocus imposé par les forces armées algériennes encerclant les camps de tous côtés», a-t-on expliqué.

الجيش الجزائري يقتل مجموعة من الصحراويين اليوم الثلاثاء بواسطة طائرة مسيرة كانوا في عملية بحث عن الذهب بجنوب ما يسمى بمخيم ولاية الداخلة على بعد 35 كلمتر من الحدود الجزائرية الموريتانية pic.twitter.com/FozHxO83Gt — أحداث الداخلة (@ahdat_dakhla) May 28, 2024

La pression sur les Sahraouis s’est intensifiée ces dernières années, poussant les habitants à chercher des moyens alternatifs de survie, notamment la contrebande et la recherche d’or. Mais l’armée algérienne est toujours à l’affût, ne reculant devant rien, et ce, dans un silence total de la part du Polisario qui impose le mutisme à ses partisans face à la persécution systématique exercée par le régime algérien contre des centaines de jeunes Sahraouis, déplore la même source.

«Même les proches et les connaissances des victimes se contentent de simples messages de condoléances sans mentionner les raisons ou les responsables (le régime algérien), car tout le monde craint pour sa propre sécurité. Jusqu’à quand ces massacres de l’armée algérienne contre les Sahraouis dans les camps vont-ils continuer?», a déploré le FORSATIN.

Le bilan des victimes de cette frappe n’est pas encore définitif. Dans des messages audio, des proches des victimes ont confirmé l’attaque et mentionné d’autres noms de victimes. Certains témoignages évoquent une dizaine de morts, tandis que les blessés ont été évacués à l’hôpital de la wilaya de Tindouf.

Cette frappe rappelle le drame d’octobre 2020, lorsque deux chercheurs d’or sahraouis avaient été brûlés vifs par des militaires algériens dans un puits qu’ils étaient en train de creuser. Et pas plus loin qu’en avril dernier, des soldats de l’armée algérienne ont tué trois autres chercheurs d’or sahraouis dans les camps de Tindouf.