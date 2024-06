L’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) s’est distinguée, pour la troisième année consécutive, dans le prestigieux classement « Times Higher Education-lmpact Rankings 2024 », qui évalue la capacité des universités mondiales à répondre aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

« Depuis sa première participation en 2022, l’UAE confirme sa détermination et son engagement perpétuel envers les ODD des Nations Unies », indique un communiqué de l’université, notant que lors de l’édition 2024, elle a considérablement élargi son engagement en participant à 11 ODD, contre 5 lors de sa première participation.

Cette progression se traduit par une amélioration notable de ses scores dans l’ensemble des ODD, témoignant de l’efficacité et de la profondeur de ses actions, relève la même source, notant que parmi ces 11 ODD l’Université s’est particulièrement distinguée dans quatre d’entre eux, en se classant première au niveau national dans les domaines de l’eau propre et assainissement (ODD 6), visant à assurer un accès universel et équitable à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement, ainsi que la consommation et production responsables (ODD 12), garantissant des modes de consommation et de production durables.

L’UAE s’est également distinguée dans le domaine de la « Vie aquatique », en soutenant la conservation et l’exploitation durable des écosystèmes marins et côtiers, ainsi que la « Vie terrestre », en encourageant la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres (ODD 14 et 15).

Les classements relatifs aux ODD 6, 14 et 15 confirment la vision et la stratégie de l’UAE en matière de pôles d’excellence thématiques développés en adéquation avec les potentialités de région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et renforcent par la même, sa position et visibilité en mettant en lumière ses engagements en tant qu’institution universitaire responsable et en accomplissant sa mission vis-à-vis des objectifs des Nations Unis et de la vision royale pour la préservation et la sauvegarde de l’environnement.

Dans cette perspective, l’UAE, à travers son projet de développement, s’engage à soutenir les ODD par l’enseignement, la recherche et le transfert de connaissances, et incarne également ces ODD dans ses pratiques et politiques internes, conformément à sa démarche de responsabilité sociétale de l’université (RSU).

En intégrant les principes du développement durable dans tous les aspects de son fonctionnement, l’UAE se positionne comme un acteur clé du changement positif prêt à relever les défis mondiaux actuels et futurs, conclut le communiqué.