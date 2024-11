On connaît désormais la liste des joueurs nominés pour les différents titres du concours The Best FIFA Awards 2024. Trois Lions de l’Atlas figurent parmi les nommés.

L’instance suprême du football a annoncé la liste des nominés pour les “The Best Football Awards 2024”, qui récompenseront les stars de cette année passionnante pour le football masculin et féminin au niveau des clubs et des équipes nationales.

🤩 La liste des nommés aux #TheBest FIFA Football Awards 2024™ a été dévoilée 📥 Les votes pour la 9e édition de la cérémonie de remise des prix sont ouverts ℹ Plus d’infos 👉 https://t.co/hZOHj12pfb pic.twitter.com/RG0pIKeShe — FIFA (Français) (@fifacom_fr) November 29, 2024

Achraf Hakimi, Yassine Bounou et Soufiane Rahimi figurent sur cette liste. Ces derniers concourent donc dans la catégorie du meilleur onze de l’année. Ce n’est pas vraiment une surprise de trouver ces internationaux marocains dans ces Awards au vu de leurs performances en sélection nationale.

La FIFA indique également que les votes sont désormais ouverts sur son site. Pour élire le XI de l’année, les amateurs du ballon rond sont appelés à prendre part à ce scrutin aux côtés des capitaines d’équipes et des entraîneurs de toutes les équipes nationales ainsi que les représentants des médias.

🥁 #TheBest FIFA Men’s 11 nominees. Cast your vote now! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024

Quant au Prix des Supporters, il sera désigné par les fans du football alors que le vainqueur du Prix du Fair-Play sera déterminé par des experts, explique l’instance sur son site.

Concernant d’autres distinctions, comme le Prix Marta de la FIFA et le Prix Puskás de la FIFA, ce seront les supporters et les FIFA legends qui voteront.