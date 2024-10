Dix-huit projets cinématographiques représentant dix pays, dont le Maroc, ont été sélectionnés pour participer à la 10e édition du Cairo Film Connection, prévu du 17 au 20 novembre prochain dans le cadre de la 45e édition du Festival international du film du Caire.

Dans la catégorie des projets en post-production, le long métrage « Thank You Satan » du réalisateur et scénariste marocain Hicham Lasri sera projeté aux côtés de films d’Irak, de Tunisie, et deux projets égyptiens, indiquent les organisateurs. S’agissant des projets en développement, la sélection comprend des films du Koweït, de Tunisie, d’Egypte, d’Irak, du Liban, de Jordanie et d’Arabie Saoudite.

« En célébration d’une décennie de soutien aux cinéastes arabes, nous avons décidé d’inclure un projet supplémentaire par catégorie dans cette édition », a relevé le directeur de la Cairo Film Connection, Rodrigo Brum, lors d’un point de presse. De son côté, le président du Festival international du film du Caire, Hussein Fahmy, a souligné que Cairo Film Connection constitue une plateforme permettant aux cinéastes égyptiens et arabes de développer leurs productions, mettant en avant le succès et l’impact de ce rendez-vous annuel sur l’industrie cinématographique des pays de la région.

Classé dans la catégorie « A » par la Fédération internationale des associations de producteurs de films, le Festival international du film du Caire (13-22 novembre) est l’un des plus anciens festivals de cinéma dans le monde arabe, en Afrique et au Moyen-Orient.