Selon un classement réalisé par le site spécialisé Statista.com, le train à grande vitesse (TGV) marocain Al-Boraq figure parmi les trains les plus rapides dans le monde.

Le train à grande vitesse (TGV) Al-Boraq est le 7e train le plus rapide du monde, selon un classement établi par la plateforme Statista. Le train reliant actuellement Casablanca à Tanger en passant par Rabat atteint en effet la vitesse record de 357 km/h, pour une vitesse de croisière de 320 Km/h.

Dans le top 3, on retrouve trois trains chinois: le Shanghai Maglev en première place avec une vitesse maximale de 501 Km/h, suivi par le CR Harmony (486 Km/h) et le CR Fuxing (420 Km/h). Le Shanghai Maglev atteint une vitesse de croisière de 460 Km/h et une vitesse maximale de 501 Km/h, grâce à sa technologie de sustentation magnétique.

Pendant ce temps, les deux autres trains chinois atteignent 350 Km/h, et une vitesse maximal 486 Km/h pour le CR Harmony et 420 Km/h pour le CR Fuxing.

En quatrième place, on retrouve l’allemand DB intercity-Express 3 qui atteint les 368 Km/h et une vitesse de croisière de 350 Km/h. La cinquième place est occupée par le français SNCF TGV : vitesse maximale de 575 Km/h et une vitesse de croisière de 320 Km/h. Une vitesse qu’on trouve aussi dans le train japonais JR Shinkansen occupant la sixième place, ainsi que la septième place occupée par le TGV Al-Bouraq.

Ainsi, les trois dernières places sont occupées par l’Espagnole Renfe AVE 103 allant à une vitesse de 310 Km/h, puis l’Américain Amtrack Acela et l’Indien NHSRCl Bullet train. Ces engins roulent respectivement à une vitesse estimée 257 Km/h et 220 Km/h.

Le TGV Al-Bouraq reliant Casablanca à Tanger en passant à Rabat et Kenitra atteint une vitesse record de 357 km/h, contre une vitesse de croisière de 320 km/h. En effet, ce train mis en service par l’ONCF depuis 2018 a enregistré en 2023 5,2 M de passagers transportés, générant ainsi un chiffre d’affaires de 702 M de DH.

Aujourd’hui, l’infrastructure ferroviaire marocaine s’est énormément développée, puisque le pays s’est permis de nouvelles locomotives, et a pu s’étendre sur certaines villes stratégiques du royaume, comme Marrakech, Khouribga, Casablanca, Rabat ou Tanger.