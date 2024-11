Textile: Bedouine, la TPE qui compte faire sa place dans le prêt-à-porter

Sabrine Caenen est la gérante de Bedouine, une très petite entreprise évoluant dans le domaine du textile. La marque qu’elle a lancée tente de faire son chemin malgré les défis du marché. Retour sur le parcours et les ambitions de cette entrepreneure.

Tout a commencé avec la création de mobilier pour le magasin d’artisanat marocain de ses parents. Sabrine, débordante de créativité, a ensuite monté son atelier de production et de création de luminaires. Mais comme pour beaucoup, la crise de la COVID-19 a bouleversé ses plans et comme beaucoup de petites entreprises, elle a dû fermer boutique.

Cet arrêt forcé a été propice à la réflexion et à la remise en question. Sabrine a saisi l’opportunité de se réinventer et a lancé une petite collection de beachwear pour l’été post pandémie. Ce qui n’était au départ qu’un projet ludique est rapidement devenu sérieux à mesure qu’elle constatait l’engouement pour ses créations.

Une gamme diversifiée et en expansion

Du jour au lendemain, Bedouine a rapidement évolué pour inclure des collections resort, du lin, de la gaze de coton, et plus récemment, du tailoring et de la maroquinerie. «Tout s’est fait de manière très instinctive», explique Sabrine. Aujourd’hui, la gamme inclut des sacs en cuir et en daim, et d’autres produits sont en développement pour compléter les collections.

Avec seulement un an d’existence, Bedouine est encore en phase de construction. Sabrine travaille à développer un site de vente en ligne et à augmenter la visibilité de sa marque. Elle n’a pas encore de page Instagram professionnelle ni entrepris de véritable communication sur les réseaux sociaux. Chose dont elle entend remédier rapidement.

Un premier pas a été fait dans ce sens, avec une première sortie lors du salon international Maroc in Mode tenu qui s’est tenu les 7, 8 et 9 novembre dernier à Casablanca. Une participation qui lui a permis de tester les réactions des clients potentiels.

Les défis du marché marocain

Née au Maroc et d’origine belge, Sabrine a effectué ses études en Europe avant de revenir dans son pays natal pour y lancer son entreprise. Et comme beaucoup de petite entreprise, Elle souligne les difficultés rencontrées par les jeunes pousses, notamment le besoin de se débrouiller avec les moyens du bord. Trouver des professionnels prêts à soutenir une jeune marque et à gérer de petites productions reste un défi majeur.

Le financement est un autre obstacle pour Bedouine. «On est obligé d’investir un minimum au départ », fait-elle savoir. Elle espère rencontrer au plus vite des organismes susceptibles de l’aider à surmonter ce frein financier.

Malgré les obstacles, Sabrine Caenen reste optimiste et déterminée à développer Bedouine pour en faire une marque reconnue et appréciée. Son succès, si elle y parvient, devrait devrait servir de modèle à d’autres entrepreneurs pour persévérer et innover, même face à l’adversité.