Les efforts se poursuivent, ce vendredi, pour circonscrire un feu de forêt déclaré au nord du Maroc, et plus précisément dans la forêt de Medchar Ashqarish dans la province de Tétouan.

Selon plusieurs médias locaux, aucune perte humaine n’est à déplorer à cause de l’incendie qui ravage depuis quelques jours plusieurs hectares de forêt.

Les autorités locales ont déployé, dès jeudi, les «Canadairs» appartenant aux Forces Royales Air (FRA) avec 12 sorties aériennes. Chaque appareil possède un réservoir de 3.000 litres d’eau. Soulignons qu’il est difficile de contrôler le feu en raison de la puissance du vent et de la température très élevée.

L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) invite ainsi les riverains des forêts et tous les citoyens estivants et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieux forestiers à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts. Elle les incite aussi à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.

Afin d’anticiper la problématique des incendies de forêt au Maroc, l’ANEF produit, d’une manière journalière et par le biais de ses modèles scientifiques de prédiction, des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.