Présenté au monde entier à Milan en juin 2023 et disponible au Maroc depuis mars 2024, le Volvo EX30 est le premier petit SUV haut de gamme de la marque. C’est à Tanger « la cosmopolite » que Volvo Maroc a convié la presse spécialisée pour le tester ainsi que le EX40 et EC40 Recharge, des SUV 100% électriques.

Volvo renforce son implantation sur le marché des véhicules électriques au Maroc. Le EX30 vient renforcer la gamme électrique avec les EX40 et EC40 Recharge, déjà disponibles au Maroc. Le EC40 Recharge, avec sa silhouette élancée, incarne l’évolution stylistique de Volvo vers une esthétique plus futuriste et une autonomie de 530 km alors que le EX40 Recharge adopte un design plus traditionnel mais tout aussi élégant et propose de parcourir 515 km en tout électrique.

A Tanger, l’occasion a été donnée de tester les trois modèles, mais c’est pour le EX30 que nous avons craqués, En ville ou sur les routes sinueuses des collines environnantes, le petit SUV s’est révélé à l’aise sur tous les terrains : souple et agile dans la circulation urbaine où il se faufile comme un poisson dans l’eau avec sa petite taille, réactif et puissant quand on le sollicite sur route.

Côté design, le Volvo EX30 séduit avec sa bonne bouille. On y retrouve toutes les valeurs de la marque dans un format plus petit: un empattement long, de grandes roues, un bouclier fermé et des phares en forme de marteau de Thor à l’aspect digital… Résultat : un look sympathique qui donne envie de s’engouffrer à l’intérieur.

Sobre et élégant, l’habitacle est aussi écologique avec l’utilisation de matériaux recyclés pour habiller les sièges et les portières (cuir synthétique composé de résine de pin ou d’un mélange de laine issu d’élevages responsables). En fin de vie, le modèle peut être recyclé à 95 %.

Au centre de l’habitacle, une grande tablette de 12,3 pouces regroupe toutes les fonctionnalités : navigation, musique, téléphone, climatisation… On retrouve de nombreux rangements intelligents, mais pas de boutons. Quant au son, il est signé Harman Kardon et prend la forme d’une barre située sous le pare-brise

La vie à bord se révèle plus pratique, plus tranquille et plus agréable grâce à des technologies de pointe et à un design intérieur typiquement scandinave. Il est par ailleurs possible de choisir parmi quatre ambiances intérieures.

Une technologie de batterie adaptée à chaque besoin

S’agissant de groupes motopropulseurs, Volvo Cars donne plutôt la liberté de choisir la technologie de batterie la mieux adapté aux besoins de ses clients, avec trois motorisations et deux types de batteries différents.

Les urbains et ceux qui ont tendance à parcourir des distances plus courtes, opteront la version Single et son monomoteur avec une batterie LFP, plus économique. La version Single Extended Range et sa batterie NMC offre de son côté une autonomie étendue allant jusqu’à 480 km entre deux recharges. Enfin, ceux qui recherchent la performance opteront la version Twin Performance qui combine la batterie NMC à un deuxième moteur électrique supplémentaire. Cette version à transmission intégrale du Volvo EX30 offre une puissance de 315 kW (428 ch) et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. C’est officiellement la voiture Volvo à l’accélération la plus rapide de tous les temps !

La charge du Volvo EX30 est elle aussi rapide. La version Twin Performance à autonomie étendue offre une capacité de charge allant jusqu’à 155 kW tandis que la voiture à autonomie standard dispose d’une capacité de 135 kW. En d’autres termes, la batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en un peu plus de 25 minutes.

Empreinte carbone et sécurité

Marque de fabrique de Volvo, la sécurité a été renforcée sur ce nouveau Volvo EX30. De série, le modèle inclut un dispositif spécifique pour les vélos qui vous alerte lorsque vous êtes sur le point d’ouvrir votre porte devant un cycliste, un scooter ou un coureur.

A noter également que l’EX30 est la première voiture Volvo à bénéficier d’une nouvelle génération du système d’aide au stationnement automatique Park Pilot Assist. Il peut gérer tous les types d’espace de stationnement, y compris le stationnement parallèle, en virage, en bataille et en épi : ainsi le stationnement dans des espaces étroits n’a jamais été aussi facile.

Zénitude

Le modèle est livré avec une fonctionnalité « clé numérique » qui est à la fois pratique pour le conducteur et qui facilite le partage de la voiture avec d’autres personnes.

L’application dédiée de la voiture contient tous les services pertinents liés à la voiture, depuis la recharge jusqu’à la recherche de la voiture dans un parking, le verrouillage et l’activation du chauffage lors d’une journée froide d’hiver. Le nouveau Volvo EX30 est également prêt à recevoir des mises à jour logicielles OTA pour le rendre encore meilleur au fil du temps.

Enfin, dernier argument de taille pour ce SUV tout électrique haut de gamme, son prix attractif qui commence à 425 000 DH au Maroc, soit l’équivalent d’un SUV à moteur thermique.

Scandinavian Auto Maroc, boulevard Rahal El Meskini, Casablanca.

Tél. : 05 22 40 68 60.