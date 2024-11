Ce mardi, Renault Maroc a organisé un test drive du tout nouveau Renault Kardian, une première pour ce SUV 10entièrement fabriqué au Maroc. Le parcours, qui s’étendait de Fnideq à Tanger, a permis de découvrir le comportement du Kardian sur des routes sinueuses, où il a révélé une tenue de route assurée et une souplesse de conduite exemplaire.

Dès les premiers kilomètres au volant du Renault Kardian, on ressent immédiatement la maîtrise et la stabilité de ce SUV compact. Sur les routes sinueuses entre Fnideq et Tanger, le Kardian s’est montré particulièrement agile dans les virages, avec une précision de conduite qui inspire confiance.

Sa direction assistée est réactive sans être trop sensible, offrant ainsi un excellent compromis entre dynamisme et confort. La hauteur de caisse et la garde au sol de 20 cm jouent également en sa faveur, lui permettant de s’adapter à tous types de routes sans sacrifier la tenue de route. La position de conduite en hauteur offre une visibilité optimale, rendant l’expérience de conduite plus sereine et plus agréable.

Côté confort, le Kardian ne déçoit pas non plus. L’insonorisation de l’habitacle est parfaite, même à des vitesses élevées, et les suspensions absorbent bien les irrégularités de la route. Le tableau de bord numérique et l’écran multimédia intuitif ajoutent une touche de modernité et rendent la conduite plus plaisante.

Les technologies d’aide à la conduite, comme l’avertisseur d’angle mort et la caméra multivues, se révèlent très pratiques, surtout une fois arrivé à Tanger à l’heure de pointe.

Un modèle urbain au design affirmé

Le Renault Kardian se distingue par son style compact et sa signature visuelle, qui reprennent les codes esthétiques de la marque au losange. Le nouveau logo Renault trône fièrement sur la calandre, tandis que les feux avant et arrière, finement dessinés, assurent une reconnaissance immédiate sur la route. Les jantes de 16 pouces diamantées lui confèrent une allure robuste, et son design extérieur est rehaussé par un choix de sept teintes de carrosserie: Blanc Glacier, Gris Urban, Gris Schiste, Noir Nacré, Bleu Iron, Brun Terracotta, et un inédit Vert Barents. Les versions techno et iconic bénéficient également d’un toit biton noir qui accentue le dynamisme de sa silhouette.

La technologie au rendez-vous

En matière de technologie, le Renault Kardian se montre à la hauteur des attentes actuelles. À l’intérieur, il se pare d’un tableau de bord numérique de 7 pouces et d’un écran multimédia de 8 pouces compatible avec les modes de conduite MULTI-SENSE. Côté sécurité, il intègre neuf systèmes d’aide à la conduite (ADAS) pour un confort et une sécurité optimaux, incluant l’alerte d’angle mort et une caméra multivues.

Confort et habitabilité

Avec ses 4,12 m de long et son empattement de 2,60 m, le Kardian offre un espace intérieur généreux, même pour les passagers arrière. Son coffre, d’une capacité de 398 litres, reste pratique et permet une utilisation polyvalente.

Deux motorisations adaptées au marché marocain sont proposées: un 4 cylindres Diesel de 1,5 litre délivrant 102 ch, couplé à une boîte manuelle à cinq rapports, ainsi qu’un 3 cylindres essence de 1,0 litre de 100 ch et équipé d’une boîte automatique X-Tronic.

Prix compétitifs

Le Renault Kardian est proposé au Maroc avec une grille tarifaire compétitive, le rendant accessible à une large clientèle.

Pour sa motorisation Diesel 1.5 dCi de 102 chevaux couplée à une boîte manuelle, le Kardian est disponible en trois finitions. La version « Equilibre » est affichée à 179.000 dirhams, offrant l’essentiel des équipements pour une conduite confortable. Pour une expérience plus enrichie en technologie, la version « Techno » est proposée à 195.000 DH, incluant des équipements supplémentaires comme le toit biton noir.

Enfin, la finition « Iconic », la plus sophistiquée de la gamme, est accessible à 205.000 DH et intègre des options haut de gamme pour un confort supérieur.

Concernant la motorisation Essence 1.0 TCe de 100 chevaux avec boîte automatique X-Tronic, deux niveaux d’équipement sont disponibles: « Equilibre » à 190.000 DH et « Techno » à 200.000 DH.

Les commandes seront ouvertes au Maroc dès le 15 novembre 2024, et les premières livraisons sont prévues pour le 2 décembre 2024.

Un SUV fier de ses racines marocaines

Avec ce premier modèle 100 % fabriqué au Maroc, Renault propose un SUV polyvalent et fiable, bien adapté aux attentes des conducteurs marocains.

Un pari réussi côté international. Renault Kardian marque une avancée dans la stratégie “Renaulution” en étant le premier modèle de la nouvelle gamme mondiale produite en dehors de l’Europe. Conçu à l’usine SOMACA de Casablanca, ce SUV répond aux attentes des marchés internationaux et démontre la capacité de l’industrie marocaine à produire des véhicules de haute qualité destinés à l’export.